El Moto E7 es oficial: cámara de 48MP y un sorprendente modo noche

Motorola sigue recogiendo los frutos de una estrategia que comenzó hace algunos años, cuando puso en el mercado aquel extraordinario Moto G con instalación de Android stock que era una auténtica bala, y que apenas alcanzaba a costar una quinta parte de lo que un tope de gama. Y desde entonces, se sucedieron nuevas gamas hasta llegar a hoy, momento en el que la compañía ha decidido alimentar el segmento más económico del mercado con un smartphone más que competente.

Nuevo Moto E7 con cámara de 48MP. Motorola

Obviamente no estamos ante una bestia capaz de poner en marcha los videojuegos más exigentes pero para cualquier otra tarea vamos a disfrutar de un rendimiento más que suficiente. Tanto si quieres disfrutar de contenidos multimedia, como si prefieres navegar, escribir correos, consultar tus redes sociales o hablar, escribir y grabarte en WhatsApp participando en todos los grupos imaginables.

Una gran cámara con modo noche

Este nuevo Moto E7 cuenta con una pantalla IPS LCD Max Vision de 6,5 pulgadas y resolución HD+ de 1.600x720 pixels, a la que acompaña un procesador MediaTek Helio G25 y 2GB de memoria RAM. Además de 32 gigas de almacenamiento que siempre podremos ampliar a través de una tarjeta microSD (máx. 512GB). Como veis, no tiene demasiada potencia por lo que tendremos que limitar su uso a esas tareas menos pesadas.

Nuevos Moto E7. Motorola

Sea como fuere, el gran atractivo de este Moto E7 está en su cámara, que consigue tener nada más y nada menos que un sensor principal de 48MP con modo noche, algo que no es habitual encontrarse en smartphones que apenas cuestan los 100 euros. De esta manera, podremos tomar imágenes por la noche manteniendo la calidad y apreciando todos los detalles del mismo modo que hacen otros modelos de segmentos de precios más altos. Además de esa cámara de 48MP tendrá otra de 2MP con funciones macro y un sensor de 5MP para el frontal, para hacernos los selfies.

Cuenta con conectividad 4G/LTE, bluetooth 5, wifi dual, conector de carga USB-C, minijack de 3,5mm. para cascos, batería de 4.000 mAh. con una autonomía (según el fabricante) de unas 36 horas, carga rápida de 10W, instalación de Android 10 y varios colores a elegir, entre Aqua Blue, Mineral Gray y Satin Coral. De momento no hay fecha oficial confirmada por Motorola aunque muy probablemente lo hará en las próximas semanas, antes de acabar el año. Hay que tener en cuenta que el Moto E7 Plus ya está entre nosotros y este modelo vendría a completar el catálogo de la compañía en España.