La española Jeff capta 17,5 millones y da entrada a JF Labs y al brazo inversor de Juan Roig

La startup española Jeff, que ofrece una solución global para que cualquier emprendedor pueda poner en marcha un comercio bajo el paraguas de su marca y con herramientas tecnológicas de gestión e inteligencia de datos, ha cerrado una ronda de financiación Series B de 21 millones de dólares (unos 17,5 millones de euros). La operación ha sido liderada por los fondos All Iron Ventures, Alma Mundi Ventures y FJ Labs, inversores de compañías como Alibaba, Dropbox, Uber o Stripe, y por el emprendedor Javier Rubio, a través del vehículo Alcor Ocean S.L.

En la transacción también han participado otros socios nuevos como Angels, el brazo inversor de Juan Roig, presidente de Mercadona; Innvierte, vehículo de inversión de CDTI, y algunos socios existentes que continúan en el proyecto como la familia Gómez-Trenor a través de la sociedad patrimonial Nalpa S.L. y el fondo de Venture Capital Addventure. Esta ronda se suma a los 22 millones de dólares levantados por la compañía en rondas anteriores.

Jeff, que ya tiene presencia en 40 países en Latinoamérica, Europa, África, Oriente Medio y el Sudeste Asiático, y cuenta con más de 2.300 tiendas vendidas (unas 1.000 abiertas), destinará los nuevos fondos captados a su expansión en EE UU (donde planea abrir en enero su primera oficina en Nueva York), a consolidar los mercados donde ya está presente y a mejorar su producto tecnológico para los emprendedores de su red y así hacer más eficiente sus negocios.

La compañía, que integra en su plataforma negocios de lavandería y tintorería a domicilio, belleza, fitness y relax, ha conseguido igualmente que este año se incorporen al proyecto altos directivos como Jarc Vicente ex COO de Rakuten Europa, Javier Pelayo, ex vicepresidente de Marco Aldany y cofundador de Pressto, y Carlos Vidal, ex vicepresidente de Orangetheory Fitness.

Eloi Gómez, CEO y cofundador de Jeff, asegura que esta ronda de financiación muestra cómo “inversores de primer nivel confían en la escalabilidad de nuestro modelo de negocio”. La compañía se posiciona como una plataforma para emprendedores bajo el concepto de business in a box.

“Ofrecemos todo lo necesario para poner en marcha un negocio bajo el paraguas de nuestra marca reconocida a nivel global y con herramientas de formación, marketing, software de gestión e inteligencia de datos para optimizar los recursos y maximizar los beneficios. Y la solución, que tiene un enfoque omnicanal (web, app y punto de venta físico), va enfocada a todo tipo de emprendedores. Desde los que van en busca del autoempleo, hasta aquellos que buscan una alternativa de inversión a pequeña o gran escala”, continúa Gómez, que está convencido de que la pandemia provocará una nueva oleada de emprendimiento y microemprendimiento de cara a 2021.

La startup, que nació en 2015 bajo el nombre de Mr Jeff como un servicio de lavandería y tintorería a domicilio, ha ido evolucionando su negocio entrando en nuevos verticales a golpe de adquisiciones y acuerdos. El vertical de fitness, Fit Jeff, se articuló a través de la compra de la plataforma española de entretenimiento Entrenarme, así como su plataforma SpaceFit. También el vertical de belleza, Beauty Jeff, se lanzó tras sellar un acuerdo de colaboración con la cadena de centros de belleza Oh my Cut!. En agosto de 2019, Mr Jeff también adquirió Lava e Leva, la franquicia de lavandería más grande de Brasil con más de 350 puntos de venta. Finalmente, en marzo de este año, la firma lanzó su cuarta línea de negocio, Relax Jeff, centrada en los masajes y el bienestar.

Gómez no descarta entrar en nuevos verticales ni seguir haciendo adquisiciones o acuerdos para ello. “Nunca dejamos de mirar opciones”, señala. El directivo no da ningún dato económico de la compañía, salvo que este año prevén impulsar un 15% su facturación frente a 2019, y ello pese a la pandemia, y que aún no son rentables. “No es algo que nos preocupe ahora. El modelo en sí mismo ya ha demostrado que es rentable, y nuestro objetivo actual es invertir para seguir mejorando nuestro producto y crecer en nuevos mercados, además de consolidarnos en los que ya estamos, pero muy posiblemente lleguemos a esa rentabilidad en 2021”.