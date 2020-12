The Babymaker, la bici con aspecto clásico que abraza la movilidad eléctrica

Estamos acostumbrados a ver nuevos modelos de bicicletas eléctricas cada poco tiempo que, casi siempre, que se centran en cuidar mucho el diseño. Buscan la forma de sorprender, de encontrar maneras diferentes de presentar elementos clásicos y luego todo eso lo excusan con la presencia de una batería y un motor que nos ayudan a subir las cuestas y cansarnos bastante menos.

Babymaker Beta en Los Ángeles. FLX Bike

Ahora bien, son pocos los fabricantes que optan por lo clásico, por un diseño que recuerde al de las propias bicis de carreras, como ha ocurrido con FLX Bike, que no ha dudado en utilizar para este modelo unos manillares de una comodidad más que probada. Así es esta Babymaker, que consigue pasar desapercibida y no perder ese aire de bicicleta tradicional a la que parece que no le hacen falta ni pilas, ni caballos de potencia, ni nada.

A punto de salir a la venta

Este modelo ya tuvo un primer proceso de crowdfunding en Indiegogo y alcanzó unas cifras de recaudación récord, con más de cinco millones de euros. Ahora, con el proyecto consolidado se han puesto a disposición de los usuarios un pequeño cupo de unidades extra y, a esta hora, supera con creces los once millones... por lo que es una oportunidad pintiparada para hacernos con una al mejor precio y con un 37% de descuento.

Una de las grandes virtudes de esta bicicleta eléctrica es su diseño clásico donde FLX Bike ha introducido todos los elementos extra sin que se noten: la batería se encuentra dentro del tubo que va de los pedales al manillar y el motor está discretamente instalado en la rueda trasera. Así se consigue respetar ese aire de bici de toda la vida sin modificar sustancialmente sus componentes.

The Babymaker. FLX Bike

Construida en aluminio para que pese mucho menos, cuenta con un motor de 350W capaz de alcanzar los 40 kilómetros por hora. Incluso, FLX Bike ofrece un modelo (Beta) de 500W que, obviamente, no podrá llegar a Europa por limitaciones impuestas por la Unión Europea, que no permite potencias así en dispositivos de este tipo. Su batería está oculta y es de 36V, con carga rápida, así como frenos hidráulicos en ambas ruedas.

Además del diseño, esta Babymaker se vende en unos divertidos colores kiwi, mandarina, mora, frambuesa azul, negro mate y sterling a un precio de 1.315 euros al cambio para el modelo PRO, con fechas de entrega previstas en marzo del año que viene. También tenéis otra eBike, la Babymaker Beta (imagen de apertura), que sube su precio hasta los 2.095 euros y que ofrece más potencia y velocidad máxima pero que, a esta hora, ya la tenéis agotada.