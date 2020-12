¿Es rentable invertir en influencers? Una 'app' española es capaz de medirlo

Los influencers se han convertido en los nuevos objetos de deseo de la inversión publicitaria. No es posible seguir a ninguno que no tenga contratadas campañas con marcas de todo tipo con el objetivo de colarnos productos simplemente por el hecho de que cobran por anunciarlos. Ahora bien, si como usuarios ya nos protegemos de no estar expuestos a demasiado product placement, ¿cómo lo hacen los anunciantes que quieren conocer la rentabilidad de su inversión?

Precisamente para este último desafío, una empresa española ha presentado una interesante herramienta que puede medir con precisión cuál es el impacto real de cada euro que invierten los anunciantes, de tal forma que podrán saber la efectividad de cada uno de os influencers en los que confían para hacer llegar a los usuarios sus productos y servicios.

¿Cuál es el impacto de la inversión?

Esta tecnología, que Bindefender ha tardado cuatro años en desarrollar, es capaz de "conocer en tiempo real el impacto en conversiones que genera cada uno de los influencers, al igual que el comportamiento de los seguidores que navegan en la web recomendada por estos creadores de contenido". De esta manera, la empresa puede controlar lo que va gastando y administrar exactamente en la dirección que le marcan los datos obtenidos desde la plataforma.

Tecnología de Binfluencer. Binfluencer

Según Javier Yuste, CEO de Binfluencer, “esta tecnología no sólo está enfocada a hacer campañas en performance puro, pues la campañas de influencer marketing tienen una parte de branding que tiene un valor y hay que remunerar", sino que permite mostrar "tanto a las marcas como a los influencers" cuál es el impacto real en su negocio. Además, esta nueva herramienta les permite comprobar y analizar "cómo se comportan esos usuarios a lo largo del tiempo, y demostrar que el influencer marketing realmente tiene un impacto positivo".

Esta tecnología comienza a recoger datos en el mismo instante en el que se producen las publicaciones patrocinadas de los influencers, de tal forma que es posible realizar un seguimiento completo, "de principio a fin, midiendo el flujo desde la interacción del influencer hasta la primera venta" y, por supuesto, todas las que puedan llegar a continuación. Por si fuera poco, Binfluencer es capaz de detectar clics duplicados, accesos directos a la "thank you page", cualquier alteración de los datos y, por supuesto, todo "tipo de actividad fraudulenta que pueda alterar la realidad" de los datos que se recogen. Así, eso de invertir a ciegas.