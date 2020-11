Jaime Rodríguez (Free Now): "Lanzaremos servicios de bici, moto y patinete en 2021, pero no de VTC”

El director de Free Now (antigua MyTaxi) en España, Jaime Rodríguez de Santiago, apenas lleva un año y cuatro meses en el cargo, pero se ha curtido en el sector a golpe de crisis. La primera, las secuelas que dejó la huelga del taxi en España, y la segunda, la del Covid-19, que ha tenido un efecto devastador sobre el negocio de la movilidad, algo que ha llevado a su empresa a retrasar la entrada en la rentabilidad. El directivo no quiere especular sobre el supuesto interés de Uber por comprar Free Now, pero sí cuenta que ultiman la integración en su app en España de servicios de bicis, motos, patinetes y carsharing. “No de VTC”, remarca.

Ha tenido un año y cuatro meses muy duros al frente de Free Now.

Sí, ha sido una etapa muy intensa, porque asumí la dirección de la compañía después de una primera mitad de 2019 muy convulsa con las huelgas del taxi. Un hecho que derivó en una desafección de los viajeros hacia el sector y en escenarios regulatorios muy diferentes, según las ciudades. Y eso condicionó los meses venideros. A ello hay que sumar el cambio de marca de MyTaxi (centrada solo en el taxi) a Free Now, con vocación de ser muchas más cosas. Y para afrontar ambos temas y preparar a pasajeros y conductores del taxi al cambio regulatorio que iba a producirse en 2020 (se introducían por primera vez los precios fijos en el taxi en las ciudades), hicimos campañas muy agresivas de descuentos en la segunda mitad del 2019.

Y arrancó 2020 y llegó la pandemia en marzo.

Efectivamente. 2019 empezó con dificultades, pero acabamos creciendo a doble dígito. En España el volumen de trayectos solicitados a través de nuestra app creció un 25% y entramos en 2020 con muy buena dinámica, pero el confinamiento durante la primera ola tuvo un efecto demoledor en el sector del taxi, que cayó un 95%. Pasada esa etapa hubo una recuperación y, desde que pasó el confinamiento hasta esta segunda ola, el nivel de actividad se recuperó en una horquilla de entre el 50% y el 70%, pero en el momento actual, con las nuevas restricciones de movilidad, el porcentaje se sitúa de nuevo en el 50%. En cualquier caso, vemos que con el Covid hay menos gente pidiendo taxis por la calle que a través de apps y eso está haciendo que veamos récords de conductores en la aplicación. En Barcelona, por ejemplo, ha habido un incremento anual respecto a 2019 de taxistas activos del 16%.

Free Now preveía ser rentable en 2020. ¿Lo ha logrado?

Este año iba a ser un año de transición hacia la rentabilidad, aunque no lo fuéramos en el conjunto del año, pero la pandemia ha trastocado estos planes. De cualquier modo, acabaremos el año en niveles cercanos a la rentabilidad y en 2021 lograremos no solo ser rentables en algunos mercados, sino en todos donde operamos. El sector de la movilidad globalmente se está desplazando hacia esa rentabilidad; es un signo de madurez y hay más presión para que así sea.

En el taxi hay conductores en ERTE, los ingresos, dicen, han caído de media un 72% frente a 2019. ¿Cuándo prevé que salgan de esta crisis?

Es casi un ejercicio de futurología. Dependerá de cuándo lleguen las vacunas. Ahora vivimos una cierta estabilidad en un nivel muy bajo, pero no me atrevo a decir que es el suelo de actividad que podemos tocar. Se están evitando medidas más drásticas por la economía general y se están levantando algunas restricciones, pero no sabemos si habrá una tercera ola (los expertos dicen que sí) y si ocurre puede llevarnos a otra caída. Sinceramente, no creo que vayamos a ver una recuperación sostenida hasta mediados de 2021, e iremos en consonancia con la recuperación de la economía en general.

El sector del taxi pide ayudas públicas, de momento, sin éxito.

Apoyamos que se ayude al sector del taxi con medidas públicas; lo hemos visto en otros mercados. El sector está pasando un momento muy complicado y ha dado un claro ejemplo de solidaridad en los meses duros del confinamiento, y creo que eso debe tenerse en cuenta. Eso en el corto plazo, porque en el largo proponemos abordar un conjunto de medidas que permitan una mayor competitividad del sector, como la flexibilización de las tarifas, la promoción del uso del taxi compartido y la revisión de las restricciones geográficas y de la rigidez de las actuales jornadas y turnos de trabajo.

¿Siguen manteniendo ustedes su petición de liberalización de las licencias de taxi?

Creemos que es importante empezar a abordar el debate respecto a las actuales restricciones cuantitativas. Es un camino largo, que en muchos países ha llevado años llegar a entender cuál es la mejor solución para un conjunto de licencias que ha visto su valor alterado drásticamente en los últimos años y que, además, con el sistema actual, no se adapta bien a las variaciones en la demanda. Pero, como digo, es un debate largo en el que, lo que creemos, es que lo importante es no eludirlo más y empezar a buscar soluciones que sean buenas para todos, para los taxistas y para la sociedad. Al final, de lo que se trata es de asegurar la competitividad del sector repensando qué parte de la regulación, en su intento de proteger al taxi, tiene un impacto negativo al no dejar que el sector se pueda adaptar a una realidad que cada vez cambia con más rapidez. No se trata de extremos blancos o negros, sino de llegar a un punto en el que todos salgan ganando.

Free Now ya ofrece en otros países patinetes, bicis, motos, carsharing y VTC. ¿Cuándo lanzarán estos servicios en España?

Integrar estos servicios lleva tiempo por el desarrollo tecnológico que requieren y por los acuerdos que hay que firmar con terceros. Ya lanzamos todos o algunos de esos servicios en Alemania, Portugal y Polonia, y en España el plan es hacerlo en la primera mitad de 2021; por mí, ojalá sea en el primer trimestre. Lo haremos primero en Madrid y Barcelona, y con esos servicios menos las VTC.

¿Y por qué VTC no, cuál es el problema?

En los países donde ofrecemos vehículos con conductor es porque ese servicio y el del taxi ya están poco diferenciados, pero ese no es el caso de España. Por ello aquí seguiremos apoyando al taxi, porque jugamos un papel importante para este sector. Además, competitivamente, tampoco vemos que tenga sentido para nosotros hacer ese cambio. En España, el sector de las VTC está muy limitado, está copado por dos competidores y muchas veces en esquemas de exclusividad que tampoco permiten espacio para nadie más.

Pero Uber y Cabify ya ofrecen taxis. La primera dijo este martes que tiene ya 1.500 taxis en su plataforma y ha pedido autorización para volver a operar en Barcelona solo con taxis. ¿Pueden competir en este sector con Free Now?

No tenemos demasiado que valorar sobre la actividad de otras compañías. Nosotros tenemos una flota de taxis muy fidelizada, con la que llevamos trabajando muchos años y que confían en nosotros. En España ya contamos con 18.000 conductores registrados, y creciendo, y eso es un activo. Ellos, en cambio, han entrado en el taxi con un impacto residual en el sector. Además, la convivencia en una misma app de taxis y VTC no es sencilla, y los negocios que son tradicionalmente de VTC tienen mayores márgenes en este servicio, así que a la hora de priorizar servicios priorizan las VTC frente al taxi. Nosotros no tendremos ese conflicto de intereses, porque seguiremos solo con taxis, pero entiendo perfectamente que otros operadores de VTC intenten integrar taxis, sobre todo en un contexto de Covid en el que las VTC están casi todas aparcadas. En cualquier caso, sí es cierto que el futuro pasa por una convergencia de servicios y mayor competencia incluso dentro de algunas aplicaciones.

¿Está Free Now lista para ofrecer taxi compartido carpooling en tiempo real, algo que parece que se podrá hacer a partir de enero en Madrid, Andalucía, Zaragoza y Barcelona? ¿Cuántos taxis y usuarios necesitan alcanzar para hacerlo?

Primero tendremos que esperar a que la regulación que permita a varias personas compartir un servicio de taxi con las garantías necesarias tanto para el pasajero como para el conductor, se publique. Según nuestras informaciones, las diferentes administraciones están trabajando en hacerlo posible durante el año que viene, pero no están aún claras ni las condiciones ni el calendario exacto. Por nuestro lado, la operativa está lista. Es un servicio que venimos ofreciendo desde hace unos años en Alemania, Polonia y Dublín, y por suerte tenemos la capacidad de activarlo de forma casi inmediata en otros países, como fue el caso de Portugal, donde lanzamos un proyecto piloto de taxi compartido junto con el ayuntamiento de Lisboa durante el festival Rock in Rio. Así que, una vez la regulación esté clara, analizaremos en detalle de qué manera se permite en cada ciudad este servicio y determinaremos cómo ofrecerlo. Lógicamente, la evolución del Covid marcará también los tiempos en los que se desarrollen estas opciones, porque nuestra máxima prioridad es la seguridad de los pasajeros y los conductores.

¿En España lanzarán todos los servicios que ha comentado antes a la vez? ¿Lo harán solo o con socios, y bajo qué modelo?

Dependerá de las negociaciones e integraciones tecnológicas, pero casi seguro que se hará de forma escalonada, para hacer las cosas bien y reducir riesgos, y lo haremos de la mano de socios. El modelo no será de suscripción (como el piloto que hicimos en Barcelona con los patinetes Hive) sino transaccional, donde el usuario pagará por el tiempo que lo utilice, aunque sí creo que el sector evolucionará hacia la paquetización de estos servicios, bien bajo modelos de suscripción o de compra de paquetes que te sirvan para utilizar distintos servicios. Pero no creo que haya todavía ningún player con la madurez suficiente para desarrollar este tipo de oferta, que financieramente es compleja de encajar al tener cada servicio sus propios márgenes y peculiaridades.

¿Y qué hay sobre la compra de Free Now por Uber? ¿Es cierto que han tenido una oferta de compra?

Lo siento, pero no voy a hablar de este tema. Ha habido más rumores de este estilo otras veces, pero nunca los comentamos. Más cuando afectan a la actividad de nuestros accionistas [Daimler y BMW], donde no podemos ni debemos entrar.

Pero, parece claro que se va a una consolidación del sector.

Es un proceso que ya lleva tiempo y continuará porque muchos pretendemos ser el referente de la movilidad en Europa. Como en otros sectores digitales, han surgido muchos players que tendrán que irse consolidando hasta tener un tamaño razonable para alcanzar la rentabilidad y el equilibrio. Este es un sector donde habrá espacio para dos empresas en cada ciudad; quizás en las grandes para alguno más. Pero una gran atomización hace difícil que salgan las cuentas. Y en España veo un escenario razonable para tres jugadores.