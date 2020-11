El Covid puede revolver la clasificación tradicional de las acciones

El anuncio de la vacuna de Pfizer hizo que las acciones subieran en general, pero golpeó a algunas favorecidas por los confinamientos, como Zoom, mientras otras relacionadas con el ocio, como Delta Air Lines, se han disparado. Los valores que han tenido un buen rendimiento últimamente son los más afectados. Y el bono a 10 años de EE UU ha llegado a dar un salto de más de un sexto, hasta el 0,98%, lo que indica que los inversores tienen menos apetito por el activo seguro definitivo y posiblemente esperan más inflación.

Los analistas de Wall Street sugieren que esto podría indicar el renacimiento de las acciones value, que llevan tiempo rindiendo poco, a medida que los inversores se desprendan de las de más rápido crecimiento. Los inversores que antes buscaban seguridad contra la pandemia en tecnológicas disparadas ahora podrían estar dispuestos a mantener acciones más dependientes de la actividad económica general, incluyendo las que incluye presencia física.

Pero mirarlo como una dicotomía valor contra crecimiento podría ser un error. Es cierto que el S&P 500 Value Index ha llegado a subir un 5%. Pero uno de sus mayores activos, a 30 de octubre, era Pfizer, y otra Berkshire Hathaway, que reveló compras masivas de acciones dos días antes. Las credenciales value probablemente no fueron el principal impulsor en ninguno de los casos.

Los inversores sí que se han deshecho de tecnológicas, pero el cambio a valores que deberían de beneficiarse de una vuelta a la normalidad antes de lo previsto indica un cambio racional en las expectativas, no un cambio de estrategia, especialmente cuando se espera que la Fed mantenga bajos los tipos subyacentes durante años.

También se está poniendo en tela de juicio el concepto tradicional de valor. Un paper reciente sugiere que métricas como la comparación del valor de mercado con el contable no captan el verdadero valor de los activos intangibles, como las marcas, que proliferan en muchas de las empresas growth. Algunas tendencias pueden invertirse, pero la redefinición de las categorías de inversión es algo que debería continuar.

Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías