Telefónica segrega su filial de innovación disruptiva y da entrada a inversores

Telefónica ha segregado Alpha, el laboratorio de innovación disruptiva que lanzó en 2016 en Barcelona, que ha pasado a ser una compañía independiente, bautizada como Koa Health.

En un comunicado, la operadora señala que, en el proceso, la nueva compañía ha cerrado una ronda de financiación serie A de 14,1 millones de euros que podrá llegar a un valor total de 30 millones de euros por parte de Ancora Finance Group y Wellington Partners. Bajo los acuerdos, Telefónica continuará siendo accionista de la nueva compañía.

De esta manera, Telefónica parece ensayar uno de los puntos de sus estrategias en los negocios vinculados a las nuevas tecnologías, bajo el paraguas de Tech, que pasa por la entrada de posibles inversores. En este caso, no obstante, la operadora prevé mantener una posición mayoritaria en los negocios, claves para su crecimiento. Alpha, no obstante, no dependía de Tech, sino de la unidad global de consumo digital (CDCO), que dirige Chema Alonso.

Koa Health es un proveedor de servicios digitales que está redefiniendo la atención en salud mental con la oferta de una gama de soluciones personalizadas respaldadas por la ciencia y diseñadas para mejorar el bienestar de los usuarios. Sus proyectos eran los principales desarrollados hasta ahora por Alpha.

El primer producto de Koa Health es Koa Foundations, una aplicación de bienestar mental que ayuda a las empresas a dar un mejor apoyo a sus equipos. Tras su reciente lanzamiento, ya lo utilizan decenas de empresas con una plantilla total de más de 250.000 empleados. Koa Foundations ofrece a los usuarios una biblioteca de actividades con base empírica para mejorar su bienestar, combatir el estrés, dormir mejor, ayudar a la relajación y al pensamiento positivo y aumentar la confianza en uno mismo.

Telefónica Alpha ha desarrollado cuatro proyectos principalmente sobre los que se apoyará la nueva propuesta de Koa Health. Evermind, una aplicación móvil destinada a las empresas con programas y actividades interactivas para ayudar a los empleados a gestionar mejor el estrés; Mindset, una aplicación móvil destinada a individuos que hayan sido diagnosticados de depresión y ansiedad por un profesional médico o psiquiátrico que le provee a dichos individuos de apoyo digital bajo supervisión médica; Perspectives, una aplicación móvil que ofrece terapia para tratar distintos trastornos de salud mental (como el trastorno dismórfico corporal o el trastorno obsesivo-compulsivo); y Foresight, es un modelo de inteligencia artificial destinado a los sistemas de salud mental, que es capaz de predecir episodios de crisis mental con hasta 28 días de antelación.

David del Val, director de Innovación de Producto de Telefónica, señala que “es un momento de orgullo para Telefónica, ya que Alpha Health abandona nuestro laboratorio de proyectos disruptivos para convertirse en una empresa independiente con un modelo de negocio eficaz”. El directivo destaca que la teleco seguirá formando parte de la historia de Koa Health mientras esta va aumentando su oferta, ofreciendo un apoyo continuo como accionista, socio y cliente.