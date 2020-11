Los expertos se preparan para un repunte de la volatilidad ante la falta de un resultado claro

Las elecciones de EE UU, la gran cita de la recta final de 2020, ya se ha producido, pero como muchos esperaban el resultado de los comicios parece que va a dilatarse en el tiempo. Después de la alegría vivida en las Bolsas en las últimas dos sesiones al calor de las encuestas que daban como vencedor al demócrata, Joe Bien, hoy la falta de un resultado claro y la posibilidad apuntada por el republicano Donald Trump de llevar el recuento al supremo actúa como correctivo. Y es que como apuntan desde UBS hasta que no exista más claridad en el resultado de la consulta es de esperar una elevada volatilidad en los mercados. “Las consecuencias de un resultado electoral controvertido con litigios y demoras serían claramente negativas para los mercados ya que el acceso a una política monetaria y fiscal más favorable podría retrasarse durante varios meses”, apunta Ned Naylor-Leyland, analista de Jupiter AM.

Con independencia de quién gane Fabiana Fedeli, directora global de activos fundamentales de la gestora holandesa, afirma que lo mejor para el mercado es que se resuelvan cuanto antes las dudas. “Un presidente y un congreso sería positivo para los mercados, ya sea azul o rojo. A los mercados no les gusta la incertidumbre y un presidente con el apoyo del Congreso permitiría una ejecución de políticas más eficaz, incluido un paquete de estímulos”, explica. Eso sí la división en el Congreso tampoco es bien vista para los mercados pues como se ha puesto de manifiesto en las negociaciones de las últimas semanas para la aprobación del quinto paquete de estímulos, la falta de unidad podría significar retrasos en la ejecución de las políticas. Fideli señala que hasta que se despeje la incertidumbre sobre el resultado es de esperar que los inversores se pongan más a la defensiva. Así algunas de las tendencias dominantes en los mercados en los últimos meses como el impulso en Bolsa de las energías renovables se frene, unas subidas que se han visto alentadas por las esperanzas depositadas en la victoria de Biden, un firme defensor de la transición energética.

Los expertos de UBS señalan que aunque todavía no se conozca con claridad el vencedor de la consulta la diversificación de las carteras es la mejor opción para sortear los obstáculos. “Mantenemos una perspectiva positiva a medio plazo”. Aunque la aprobación del quinto paquete de estímulos ha encallado en las últimas semanas desde la entidad suiza esperan que el proyecto de estímulo provisional se convierta en ley. A ello hay que sumarle otros factores que si bien no dependen de la esfera política ayudarán a impulsar las acciones. En este apartado las noticias sobre la existencia de una vacuna en la segunda mita de 2021 y el compromiso de la Fed a mantener su apoyo a la economía servirán de impulso a los activos de riesgo. En este contexto los expertos de la firma esperan que los sectores que han quedado rezagados en este 2020 lideran la remontada en 2021. Entre ellos se encuentran las empresas de mediana capitalización de los EE UU y las acciones de valor de los mercados emergentes.

Los mercados se habían posicionado por una contundente victoria de Joe Biden y como sucedió en 2016 los inversores y las encuestas se han vuelto a equivocar. No obstante, todavía no hay nada dicho y cualquier escenario puede convertirse en realidad. Aunque falte claridad, las firmas de análisis tienen claro su posicionamiento si gana uno u otro candidato. En el caso de una victoria de Biden y de que los demócratas ganen el Senado “esperamos ver un gran paquete fiscal que impulse los mercados” apuntan desde Jupiter AM. En este escenario los experto de la gestora prevén que el dólar continuará su tendencia de debilitamiento, lo cual, combinado con un enfoque menos conflictivo del comercio mundial, sería beneficioso para la mayoría de las economías y monedas asiáticas y de los mercados emergentes, en particular China y México. Por el contrario, si finalmente Trump logra su ansiada reelección las tensiones comerciales seguirían dominando. Esto combinado con un dólar débil consecuencia de la política monetaria ultralaxa sería más negativo para las economías y monedas de mercados emergentes.

Las dudas que genera la falta de un resultado claro, que es de esperar que se prolongue dos o tres días, está sirviendo de impulso a la renta fija. Después de varias sesiones en la que el rendimiento de la deuda a 10 años había repuntado hasta superar la barrera el 0,9%, hoy la indecisión está llevando a los inversores a incrementar su exposición a activos considerados seguros. Aquí la deuda a 10 años es el mejor ejemplo. La compra de bonos se traduce en nuevas caídas de los rendimientos que este miércoles se sitúa por debajo del 0,8%. Desde Julius Baer apuntan a que una Ola Azul con Biden en la presidencia y un Congreso controlado por los demócratas abriría la puerta a un mayor gasto fiscal y a mayores déficits fiscales, lo que implicaría un repunte en la curva de rendimiento. Es decir, unas rentabilidades más elevadas. Los expertos señalan que por el contrario un Congreso dividido significaría más confusión y más presión sobre la Reserva Federal. Esto como se ha visto en las últimas semanas se traduciría en un aplanamiento de la curva. Los inversores arrastrados por la volatilidad se refugiarían en el mercado de deuda.