Cómo ver todas las películas y series gratis de Pluto TV en tu smartphone

Llevamos tanto tiempo viendo cómo las plataformas de streaming (de pago) se abren paso en nuestros dispositivos móviles que resulta extraño imaginar que una de ellas adopte un formato de uso parecido al de Spotify free: es decir, contenidos gratis a cambio de publicidad que se proyecta dentro de todo lo que vemos. Como si se tratara de una cadena de televisión tradicional donde cada cierto tiempo tenemos un bloque de anuncios.

Pero ya está aquí, en una aventura empresarial de ViacomCBS con el apoyo de Movistar+ en todo lo que tiene que ver con la comercialización publicitaria de sus contenidos, que son al fin y al cabo la única fuente de ingresos que recibirán. Ahora bien, tras un primer estreno a través de la página web, por fin ya podemos disfrutar de todo ese gratis total en la pantalla de nuestros smartphones y tablets con iOS y Android.

Ni cuenta, ni alta, ni nada

Una de las grandes ventajas es que ni en la parte web ni en la de las apps móviles, Pluto TV nos pedirá que nos creemos una cuenta con la que identificarnos. No sabemos si esto cambiará en un futuro pero supone una forma de incentivarnos a la hora de decidir ver contenidos entre sus canales y catálogos de VOD de una manera rápida y sin obstáculos. Y es que la experiencia de uso es totalmente transparente: abrimos la app y nos ponemos a ver. Eso sí, al no disponer de una cuenta, no podremos guardar por dónde vamos, por lo que tendremos que estar atentos de cuál es ese capítulo que hemos dejado a medias, para volver justo a ese instante tiempo más tarde.

Aplicación de Pluto TV para smartphone.

Tenéis las dos aplicaciones ya disponibles tanto en iOS como en Android y nada más conseguirlas, solo tenéis que acceder a ellas para empezar a ver contenidos. De forma automática aparecerá el primer canal de la guía de TV que podréis controlar navegando por los programas en directo. Un toque sobre cualquier otro y cambiaremos a él, y hay cerca de 40 de muchas temáticas.

De todas formas, si preferís ver una serie o una película cuando os apetezca, sin estar atados al directo (aunque podemos elegir "ver desde el principio"), entonces tendréis que ir a la sección de "On Demand" que veréis abajo del todo. Una vez que pulsáis allí, os aparecerán los contenidos destacados que, más tarde, podréis personalizar por tipo: series, películas, tops, documentales, etc. Todo, obviamente, estará teñido por la presencia de anuncios por lo que debéis tenerlo en cuenta a la hora de seleccionar algún contenido aunque, si esto lo tenéis claro, la experiencia de Pluto TV os puede resultar, incluso, satisfactoria.