Calviño confirma que el Gobierno trabaja con la banca y el BCE para prorrogar las líneas ICO

El Gobierno está trabajando con el sector financiero y con la Comisión Europea para mejorar la aplicación de las líneas ICO para empresas en dificultades como consecuencia de la pandemia, según ha anunciado hoy la ministra de Economía, Nadia Calviño. Calviño, que participa en un desayuno informativo, ha añadido que la economía se ha expandido de forma significativa en el tercer trimestre.

Como adelantó Cinco Días, el Ejecutivo está buscando vías para evitar que las empresas puedan caer por falta de liquidez en los próximos meses. La idea sobre la que se está trabajando es ampliar los plazos de amortización de los créditos con garantía del Estado, ahora situado en un tope de cinco años para la primera línea de avales de 100.000 millones de euros y poder extenderlos a unos ocho años, como ya figura en las condiciones de la segunda línea de avales.

Calviño ha trasladado la intención del Gobierno de continuar adaptando la "panoplia de medidas" adoptadas durante estos meses en función de las nuevas circunstancias. "Espero que la semana que viene podamos ampliar el periodo de carencia y el plazo máximo de devolución de estos créditos", ha indicado la ministra de Asuntos Económicos y vicepresidenta tercera del Gobierno, añadiendo que también se estaría pensando en otras medidas que flexibilicen el marco de estas garantías.

Por otro lado, Calviño señaló este jueves que prevé que el Instituto Nacional de Estadística (INE) "corrobore" que la economía española "creció de forma notable" en el tercer trimestre del año, en referencia a los datos de avance de contabilidad nacional que mañana dará a conocer el INE correspondientes al tercer trimestre. Calviño dijo que "lo previsible es que corrobore las previsiones de todos los indicadores y todos los organismos" y "apuntan a un crecimiento económico muy importante".

Sobre el estado de alarma, Calviño ha indicado que la duración de seis meses, como ha propuesto el Gobierno, es "absolutamente imprescindible" para controlar los rebrotes y salvaguardar la economía, pero no se ha mostrado partidaria de un "confinamiento severo". En este sentido, afirmó que, por el momento, se están atajando los rebrotes "con decisión" y están teniendo un impacto "relativamente menor" desde el punto de vista económico y, de hecho, afirmó que en el tercer trimestre, con rebrotes y sin turismo internacional, la economía española registró un crecimiento "notable" y fue capaz de reactivarse y de generar un "buen número" de empleos, "que se ha mantenido en octubre".

Participación del Estado en Bankia

En otro orden de cosas, Calviño ha afirmado que el Estado no descarta extender el plazo para deshacerse de su participación en Bankia -en la nueva CaixaBank tras el primer trimestre de 2021- porque es una fecha "autoimpuesta". Ha insistido en que el objetivo del Gobierno es el de maximizar el valor de su participación, que pasará del 61,8% actual, al entorno del 16% en el grupo combinado.

"Siempre he dicho que es más importante tomar las decisiones correctas que rápidamente. No tenemos que negociar con nadie, es una fecha autoimpuesta, por lo que no habría ningún problema en extender el plazo para cumplir con el objetivo de maximizar el valor de la participación en la entidad resultante", ha subrayado.