Pallete reclama a la UE la desregulación plena del sector de las telecos

El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha reclamado hoy a las autoridades reguladoras europeas que pongan fin a las ventajas normativas con las que cuentan las grandes empresas tecnológicas en los negocios vinculados a los servicios de telecomunicaciones.

En el tradicional evento anual organizado por la patronal de las telecos ETNO y Financial Times, este año por vía telemática a causa de la pandemia con las restricciones de movimiento, el directivo ha pedido la desregulación real del sector de las telecos para poder estar en igualdad de condiciones con estas grandes tecnológicas, como Facebook (con WhatsApp) o Google.

“Necesitamos nuevas reglas de competencia que permitan la creación de operadores fuertes y mercados sanos en Europa”, ha explicado el directivo, quien ha asegurado que el tiempo se acaba para convertir a Europa en líder en digitalización.

El ejecutivo ha señalado que los reguladores deben tomar medidas con respecto a las nuevas compañías de tecnología y digitales que, al contrario que los operadores tradicionales, están poco o nada regulados. “Hay muy poco a ningún control sobre los proveedores de los mismos servicios digitales que ofrecemos los operadores”, ha dicho Pallete”.

“¿Dónde está el valor y ganancias que generan estas compañías? ¿Por qué no está en el PIB de los países europeos?”, ha criticado el ejecutivo, añadiendo que las operadoras deben competir bajo las mismas reglas para todas las empresas de tecnología. “Estamos hablando de construir una nueva Europa y de soberanía digital”, ha afirmado Pallete, indicando que se necesita una nueva declaración de derechos digitales o New bill of rights. “Iniciamos una nueva construcción del mundo que se trata de construir una mejor globalización, no una mayor globalización”, ha dicho.

El presidente de Telefónica ha pedido que se ponga fin a la expropiación de las redes de nueva generación imponiendo accesos a precios regulados, señalando que esas redes se han construido en un entorno competitivo y en ocasiones, con coinversión.

De igual forma, ha pedido que se acabe con la extracción de recursos al sector, señalando que, si se quiere acelerar la digitalización, los reguladores no deberían centrarse en maximizar las subastas de 5G en un sector que ya es deflacionario. Así, ha advertido de que el dinero gastado en espectro no irá a inversión en infraestructura de redes.

El directivo advirtió sobre la penalización que las telecos están sufriendo en los mercados financieros, pese al aumento del uso de los servicios a causa de la pandemia del Covid-19. “Es irónico que el año en el que se ha hecho más patente que nunca que la conectividad desempeña un papel esencial en la nueva economía, los ingresos de las telecomunicaciones siguen cayendo y su valor está en su punto más bajo”, explicó el presidente de Telefónica.

Además, Pallete ha anunciado que Telefónica ha adelantado su objetivo de emisión neutra de 2030 a 2025, Así, ha señalado que la teleco alcanzará el objetivo de emisiones neutras (net zero emissions) en sus principales mercados cinco años antes de lo previsto. En el caso de España, este avance vendrá acompañado por el desmantelamiento de la red de cobre, una vez que todos los clientes migren hacia las redes de fibra óptica.

En términos generales, el ejecutivo apeló a los valores y fundamentos que siempre han caracterizado al Viejo Continente, señalando que "debemos aprovechar para construir una Europa nueva, más resistente y mejor, que hable con una sola voz”.