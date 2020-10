El Papa señala ante Sánchez la importancia de “construir la patria con todos”

El Papa subrayó este sábado ante el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, la importancia que tiene para un gobernante "construir la patria con todos" y recalcó la "difícil misión" del político de hacer progresar el país.

En una intervención de varios minutos ante la delegación española presidida por el jefe del Ejecutivo -inusual en este tipo de visitas-, el pontífice dijo que la labor de un gobernante tiene tres canales: "hacer progresar el país, consolidar la nación y construir la patria".

"Construir la patria con todos", recalcó Francisco, quien subrayó a Sánchez su "gran respeto por la vocación política". "Es bastante trabajo, no es fácil, transmítalo a lo miembros de su Parlamento, lo que piensa el Papa de esto".

Y advirtió de que en este camino de construir la patria "siempre se encuentran coartadas", bien "disfrazadas de modernidad o de restauracionismo" movimientos "para que la patria sea lo que yo quiero y no lo que he recibido".

El Papa lanzó otro aviso, el del riesgo que corre un país cuando de él "se apoderan" las ideologías.

"Es muy triste cuando las ideologías se apoderan de la interpretación de una nación, de un país y desfiguran la patria", dijo.

Recordó el libro "Síndrome 1933" del intelectual comunista Siegmund Ginzberg sobre la Alemania previa al nazismo en el que, subrayó, se explica que "las ideologías sectarizan, deconstruyen la patria, no construyen" y señaló que "hay que aprender de la historia eso".

"En este libro este hombre, con mucha delicadeza, hace un parangón con lo que está ocurriendo en Europa: 'cuidado que estamos haciendo un camino parecido'", dijo el Papa.

El pontífice insistió en cualquier caso en la ardua labor que supone la actividad política en todos sus ámbitos, desde la elaboración de la leyes a las relaciones internacionales o incluso las "dificultades de entendimiento con los localismos".

Y consideró que la misión de los políticos "es una forma muy alta de la caridad y del amor". "No es cuestión de maniobras o de resolver casos, que todos los días llegan al escritorio de los políticos, sino de servicio", dijo.

El Papa despidió a Sánchez y la delegación española con un mensaje de cariño. "Me gratifica mucho (la visita) y les pido por favor que recen por mí. Y los que no rezan porque no son creyentes al menos mándenme buena onda que me hace falta".