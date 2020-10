Granada se convierte en la primera ciudad española en decretar el toque de queda

Granada se ha convertido en la primera ciudad española con toque de queda. La Junta de Andalucía lo ha decretado a partir de este domingo para la ciudad de Granada y otros 30 municipios de su área metropolitana. De esta forma, los movimientos de los ciudadanos quedarán restringidos entre las 23.00 y las 6 de la madrugada, salvo para causas de fuerza mayor. Además, el Ejecutivo andaluz ha decretado el cierre de los bares a las 22:00 en las ciudades de Sevilla, Córdoba y Jaén.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Sanidad, Jesús Aguirre, ha explicado que, antes de aplicar la restricción de la movilidad en Granada, han pedido que la ratifique el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), si bien cuenta con el visto bueno de los servicios jurídicos de la Junta.

Aguirre ha indicado que estas medidas se adoptan al haberse producido una subida "preocupante de los contagios por coronavirus" con una incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes de 301,5 casos en los últimos 14 días, y es más alta en Granada (907); Jaén (466), Córdoba (387) y Sevilla (340).

También ha acordado el Consejo de Gobierno extender los cribados en varias provincias y aplicar las limitaciones de aforo en establecimientos comerciales y el cierre de bares y restaurantes a las 22:00 horas, que se decretó en Granada el 14 de octubre, a las capitales de Sevilla, Jaén y Córdoba en la medianoche del domingo al lunes.

Igualmente, se endurecerá el uso de las mascarillas en la restauración en toda Andalucía con la obligación de tenerla puesta todo el tiempo que se permanezca en el local y solo se podrán quitar para consumir y también en la práctica deportiva en espacios abiertos donde haya aglomeración.

En Granada se renueven las medidas adoptadas en las universidades y colegios mayores y residencias.

Asimismo, se han decretado en diversos ayuntamientos de la comunidad las restricciones y medidas de la Orden del 14 de octubre, que decreta que todos los establecimientos, locales comerciales y servicios abiertos al público no pueden superar el 50% del aforo permitido ni cerrar más allá de las 22:00 horas, a excepción de los establecimientos farmacéuticos, médicos, veterinarios, de combustible y otros considerados esenciales.

No se permite el consumo en barra y la ocupación máxima en mesas es de seis personas en bares y restaurante; no se permiten visitas ni salidas a los usuarios en los centros sociosanitarios de carácter residencial, y la asistencia a velatorios se limita a un máximo de 15 personas en espacios al aire libre o 10 en espacios cerrados.

En el caso de celebraciones nupciales y de otras ceremonias civiles y religiosas, el número máximo de participantes se fija en 30 personas, tanto en espacios cerrados como al aire libre, que deberán permanecer sentados.

Las localidades afectadas por algunas de estas medidas son Almería, Los Gallardos (Almería), Córdoba, Aguilar de la Frontera (Córdoba), Jaén, Baéza, Quesada, Segura de la Sierra, Guarromán (Jaén), Teba, Almáchar (Málaga), Sevilla, El Castillo de las Guardas, Utrera, Badolatosa, Estepa, Gilena, Herrera, La Roda de Andalucía, Lora de Estepa, Marinaleda (Sevilla).

Además, en la provincia de Sevilla, en Pedrera se restringe la movilidad del municipio, y en Écija se aumentan a diez días más las medidas ya acordadas, que son también las de aplicación en la Orden del 29 de septiembre, mientras en Casariche continuarán con las medidas que se estaban adoptando.

Granada se convierte así en la primera ciudad española en decretar el toque de queda y lo anuncia en un día en el que el Consejo Interterritorial de Salud abordará si aplicar o no esta medida en todo el país, después de que regiones como Castilla y León o la Comunidad Valenciana lo hayan solicitado. No obstante, al debate sobre si ponerlo en marcha o no se une desde qué hora se debería decretar dicho toque de queda. La Comunidad de Madrid apostó a principios de semana por hacerlo a partir de las 00.00 horas para no perjudicar a la hostelería.