Garamendi pide unos Presupuestos anuales

Moderación, gasto coyuntural con control del gasto estructural y Presupuestos por un año. Fueron los mensajes que lanzó el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, tras su participación en la mesa redonda que compartió con el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, en el transcurso del XIX Congreso de Directivos CEDE, que se celebra en Valencia. El presidente de la patronal señaló que es necesario reforzar las medidas sanitarias, “hacer más test, ampliar las urgencias, pero lo que no puede parar es la economía”. Porque “dar al off es digital, pero el on es analógico”.

En este sentido, aseguró que no se puede hacer responsable a la hostelería, con 350.000 locales en toda España, de la difusión del virus, “los cierres masivos son peligrosos y afecta a la parte más débil de la sociedad”. Esto no puede parar, insistió, en relación con las medidas adoptadas y que afectan a la hostelería y el ocio nocturno, durante un encuentro con medios de comunicación. “Una cosa es cerrar a las 11 de la noche y otra cosa es el cierre total”. También hizo un llamamiento de responsabilidad a la clase política, de diálogo, estabilidad y moderación. “La sociedad española es moderada, la gente está alejada del debate de la clase política, y el diálogo y la escucha son importantes”.

Porque lo importante ahora es analizar cual es el futuro de España, por lo que “pedimos amplitud de acuerdos y dialogo”, a la vez que gestionar la pandemia “con la economía”, y sin “cerrarla”. En estos momentos, la economía está anestesiada con los ERTES y las ayudas ICO, prosiguió Garamendi, “pero la economía está viva”, por lo que es importante transmitir confianza a los fondos extranjeros, además de pedir diálogo para que las “comunidades autónomas tengan protocolos comunes”. Y señaló la evidente preocupación por los gastos coyunturales, pero el importante es “tener cuidado con las medidas estructurales, gestionar el déficit, porque si no tendremos auténticos problemas”. Otro punto que destacó Garamendi fue la importancia de tener unos Presupuestos, “que sean por un año, que no duren seis años como los actuales”.