La tramitación del presupuesto encalla en las subidas del IRPF a las rentas altas

Unidas Podemos ha avisado de que la presentación del borrador de presupuestos 2021 podría retrasarse si el Ministerio de Hacienda no cede ante una subida del IRPF a las rentas de más de 200.000 euros anuales, a un incremento del Impuesto de Patrimonio al 1% y a un alza del IPREM de al menos el 0,4%.

Fuentes del partido han señalado a Efe que existen varios desacuerdos en las negociaciones presupuestarias entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Derechos Sociales y dirigente económico de Podemos, Nacho Álvarez, ya que la formación que dirige Pablo Iglesias insiste en una subida de los impuestos directos a las rentas altas.

Las mismas fuentes han señalado que Hacienda plantea un alza del IRPF a los tramos de rentas de más de 300.000 euros anuales, mientras que Unidas Podemos recuerda que el acuerdo de coalición señalaba un incremento de dos puntos para las de más de 130.000 euros y de cuatro puntos para las de más de 300.000 euros. El pacto entre los dos partidos también establecía que el tipo estatal sobre las rentas de capital se incrementaría en cuatro puntos para rentas superiores a 140.000 euros.

Tras semanas de intensa negociación, Unidas Podemos está dispuesto a pactar que la subida del IRPF sea para las rentas de más de 200.000 euros, pero Hacienda sólo vislumbra incrementar las de un tramo mayor. "La pasada semana se envió a Bruselas el plan presupuestario con la parte fiscal en blanco", ha lamentado la formación morada, que también insiste en una subida del 1% a los grandes patrimonios, de más de 10 millones de euros.

En cuanto al IPREM, el indicador que se utiliza para calcular algunas ayudas sociales, el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero ha planteado una subida de entre el 0,5% y el 0,4% para 2021, pero fuentes cercanas a la negociación han señalado a EFE que Hacienda "sólo quiere subir el 0,3%". Para limar diferencias algunas fuentes señalan que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente Pablo Iglesias, se reunirán en los próximos días para intentar llegar a un acuerdo.

Unidas Podemos también asegura que la limitación de los precios de los alquileres es otro tema urgente ya que facilitaría la aprobación del borrador presupuestario por parte de los partidos que apoyaron la investidura, sobre todo de los catalanes, ya que la ley daría cobertura legal a la aprobada en Cataluña, que está ahora mismo recurrida.

La formación morada ha criticado que el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, haya considerado que esta regulación de los precios del alquiler tenga que esperar a que se despejen "todas las incertidumbres" que arroja la pandemia en el mercado de la vivienda. La semana pasada Iglesias anticipó cambios en este aspecto en una reunión con el asociaciones de inquilinos.

Por otra parte, el vicepresidente y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, también quiere mejorar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y aprovechar la tramitación parlamentaria en el Congreso para que se puedan introducir enmiendas con el fin de corregir algunos requisitos de acceso a la prestación que están "limitando su eficacia".

El plazo de presentación de enmiendas parciales al proyecto de ley del IMV vence este miércoles y Unidas Podemos quiere pactar con el PSOE mejoras para que la prestación la puedan cobrar todos aquellos que no reciben ninguna ayuda y para las personas que viven en la calle y no pueden acreditar empadronamiento por no tener vivienda. También que los ingresos de referencia para poder solicitarla sean siempre los tres últimos meses y no los ingresos de todo el año anterior.