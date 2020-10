Escrivá plantea a los autónomos que coticen según lo que vayan a ingresar y liquiden un año después

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha presentado esta tarde a las principales asociaciones de trabajadores autónomos (ATA, Upta y Uatae) el nuevo modelo de cotización en función de los ingresos reales que quiere implantar para algo más de la mitad de este colectivo.

El ministerio les ha propuesto un sistema en el que puedan "elegir" su base de cotización dentro de unos tramos "en función de las previsiones de rendimientos que tendrán". Se trataría de un sistema "flexible", según Seguridad Social, que se podría modificar a lo largo del año, y se regularizaría un año después contrastándolo con los ingresos declarados a Hacienda, "incluso con la posibilidad de que se devuelva el exceso de cotizaciones pagado por el trabajador".

Si bien este sistema no serviría para los tres millones de trabajadores autónomos que existen en la actualidad y esta es una de las razones que divide a las asociaciones que representan al colectivo a la hora de apoyar o no la propuesta de Escrivá. En principio, de estos tres millones de autónomos quedarían fuera de este sistema algo más de un millón de societarios que tributan por el impuesto de sociedades. Por lo tanto, afectaría fundamentalmente a alrededor de 1,5 millones que ahora tributan por el sistema de estimación directa y existe la duda de si también podrían incluirse los más de medio millón de trabajadores por cuenta propia que tributan por módulos, ya que su incorporación requeriría cambiar su sistema de tributación con la Agencia Tributaria.

Esta limitación del sistema a solo la mitad del colectivo ha llevado a ATA a rechazar la propuesta de Escrivá, ya que para su presidente, Lorenzo Amor, "no sería tan justo como se decía que iba a ser", ya que los que no se incluyan en el sistema podrán seguir cotizando muy por debajo de sus ingresos. Además, según los datos facilitados por la Seguridad Social, de esos 1,5 millones que cotizarían por el nuevo sistema unos 700.000 habrían declarado ingresos superiores a 25.000 euros anuales y por tanto se les incrementaría la cuota que pagan actualmente, ya que la inmensa mayoría cotizan por la base mínima. Por este motivo "ATA --que forma parte de CEOE-- no va a apoyar ningún acuerdo que suponga subirles la cotización a tantos autónomos en un momento tan difícil como este".

Sin embargo, desde el Gobierno hacen otros cálculos al asegurar que, según los cruces que ha realizado el Ministerio de Inclusión con la Agencia Tributaria, en 2018 había 2,2 millones de autónomos con rendimientos de actividades económicas (RAE). Más de la mitad de ellos tuvieron en 2018 unos rendimientos menores al salario mínimo interprofesional (SMI), por lo que su aportación a la Seguridad Social sería menor que la actual con el nuevo sistema.

Las otras dos asociaciones que han participado en la reunión de hoy (Upta y Uatae), sí respaldan el sistema propuesto por el Gobierno, si bien el secretario general de Upta, Eduardo Abad, confía en que en 2022 esté implantado el nuevo modelo para los que tributan por estimación y por módulos y, en "una segunda fase" se incluya también a los societarios "porque no tendría sentido tener distintos tipos de cotización a la Seguridad Social en función de como se tribute a Hacienda", ha dicho.

En cualquier caso esta ha sido la primera reunión entre el Gobierno y los autónomos para diseñar este cambio en el sistema de cotización, por lo que fuentes cercanas al Ejecutivo confían en que en próximos encuentros podrán salvar el rechazo que se han encontrado hoy por parte de ATA.

En cualquier caso Escrivá ha dicho a estos trabajadores que “debe reformarse el sistema, siguiendo la recomendación número 4 del borrador del Pacto de Toledo”, que aconseja la transformación gradual del sistema de cotización para reforzar la homogeneización de la acción protectora de la Seguridad Social, así como la contributividad del trabajador autónomo. Aunque el ministro también ha subrayado la “importancia de que el nuevo sistema sea consensuado con los representantes de los trabajadores autónomos”.