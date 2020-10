Gmail Go se marcha de la Play Store de Google tan rápido como llegó, ¿y eso?

Como sabéis, no todo el mundo vive en países donde es habitual encontrarse con un alto porcentaje de la población que lleva en sus bolsillos dispositivos de gama media, alta o premium, sino que en muchos lugares del planeta la mayoría de usuarios se sitúa en un discreto segmento económico donde el hardware da para lo que da, es decir, para poner en marcha las apps de Google y redes sociales con más pena que gloria. Y ya.

Es por eso que Google tiene, desde hace muchos años, una política de publicación de aplicaciones en ciertos países en vías de desarrollo (donde la mayoría de la población cuenta con este tipo de smartphones) en las que recurre a pequeñas versiones lite, recortadas, que ofrecen una funcionalidad prácticamente idéntica a las apps principales, pero sin ocupar tanto espacio en memoria ni consumir demasiado rendimiento del teléfono.

Gmail Go en la Play Store de Android. Google

Google Go, Maps Go, Assistant Go, YouTube Go, Files Go, etc. son solo algunas de esas apps de los de Mountain View que han llegado a la Play Store en el pasado, como también ha ocurrido con Gmail Go, que en las últimas horas apareció sorpresivamente en la tienda de Android como disponible para todo tipo de dispositivos. ¿Sabéis lo que ocurrió? Miles de usuarios corrieron a descargarla y se convirtió en un éxito al instante... hasta que Google cerró el grifo.

Adiós a la Play Store de Android

Así que lo que parecía una publicación oficial y ad eternum de Gmail Go en la Play Store para cualquier usuario que pasara por allí, se ha convertido en apenas 24 horas en una desaparición al más puro estilo Houdini, de la que no ha quedado rastro. ¿Razón? Google ha declarado que la publicación para todos de Gmail Go fue un error y que solo estará al alcance de los móviles más baratos que llevan en sus entrañas una instalación de Android Go.

Y pensaréis, ¿qué le importa a Google que nos instalemos Gmail Go si ocupa menos espacio, consume menos recursos y nos deja redactar y leer correos electrónicos de una forma eficiente y rápida? Pues la explicación hay que ir a buscarla a los últimos cambios producidos en la plataforma, con la llegada de esa pestaña de Meet, para videoconferencias, que tan importante se ha vuelto en estos meses de pandemia y teletrabajo. Permitir que Gmail Go pueda descargarse en cualquier smartphone echaría por tierra su estrategia de los últimos meses y eso es, seguramente, algo en lo que no estaban pensando y que no entra en los actuales planes de los de Mountain View.