KPN se dispara un 7% ante rumores de opa por parte de la firma sueca EQT

Las acciones de la operadora holandesa KPN se disparan un 7% hoy debido a que la firma sueca EQT está considerando la posibilidad de adquirir la compañía telefónica holandesa en la que sería la mayor adquisición de su historia, según informaron fuentes cercanas a la operación, tal y como publicó Bloomberg durante el fin de semana. La noticia sobre esta posible operación en el sector de las telecos europeas está impulsando hoy la cotización del resto de empresas del sector. Por ello, las acciones de Telefónica avanzan más del 1% y escalan a las primeras posiciones del selectivo español.

EQT estaría en las primeras fases de la negociación de viabilidad de un acuerdo con los posibles asesores, tal y como añaden las mismas fuentes. Las acciones de KPN han caído un 15% este año, por lo que la empresa tiene una capitalización bursátil de 9.400 millones de euros (11.100 millones de dólares).

No se han tomado decisiones finales, y no hay certeza de que las deliberaciones de EQT conduzcan a una oferta, dijo la fuente pero cualquier pretendiente querría ganarse el apoyo de la dirección de KPN y del gobierno holandés después de que el antiguo monopolio de las telecomunicaciones luchara previamente contra una adquisición no deseada.

"Tienes que venir con una muy buena historia", dijo el analista de InsingerGilissen Bankiers NV, Jos Versteeg. "Depende del tacto de los tipos del capital privado".

A principios de año, las dos cámaras del Parlamento holandés aprobaron una ley que permite al gobierno holandés bloquear una adquisición de KPN. La operadora también tiene una fundación que podría actuar como defensa al promulgar una medida de protección que le permita adquirir suficientes acciones para frustrar una adquisición.