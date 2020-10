Pronóstico en autónomo de lo que supondrá subir el IVA en sanidad y eduación

Subir el IVA al 21% a autónomos de los ámbitos sanitario y de la educación “ahogará” a muchos profesionales que trabajan por cuenta propia. Así lo asegura el presidente de la Federación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor.

La entidad se ha mostrado contraria a aplicar un 21% de IVA a los servicios sanitarios y a los de la educación privada. “Un IVA del 21% para los profesionales de la sanidad y la educación aumentará el gasto público, la economía sumergida y ahogará a muchos autónomos. No debemos olvidar que estos profesionales desarrollan actividades que son servicios esenciales”, ha advertido el presidente de ATA.

Desde ATA recalcan que “no es momento de subir impuestos ni de gravar con IVA actividades que hasta ahora estaban exentas”. Consideran que no se puede prescindir de ningún profesional en el ámbito de la salud en medio de la pandemia.

Y es que dicha medida se incluye en el borrador de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021. La medida tendrá como “consecuencia inmediata un incremento del gasto público, como ha señalado la propia AIREF, y un mayor número de actividades irregulares e incremento de la economía sumergida”, ha asegurado Lorenzo Amor, presidente de ATA.

Cierre de miles de empresas

En opinión de Amor, esto supondrá un “daño terrible a muchos autónomos fisioterapeutas, podólogos, médicos, odontólogos, logopedas, educadores, etc”. Consideran que no solo se perjudica al autónomo, sino también al consumidor, al paciente, al que recibe la educación. “El incremento del 21% ahora es inasumible para los profesionales que no podían hacer otra cosa que repercutirlo en sus precios”, ha añadido Amor, que advierte que esto podría suponer que no se declaren ciertos trabajos.

Defienden, por tanto, el trabajo de los profesionales del ámbito Sanitario de ATA donde se integran Colegios Profesionales de toda España, representando a más de 35.000 fisioterapeutas, 40.000 médicos, 7000 podólogos, además de otros profesionales como farmacéuticos. “Queremos mostrar nuestra oposición frontal a una propuesta que cerraría miles de pequeñas empresas y autónomos de este país dejando sin servicio a muchos más ciudadanos”, ha añadido.