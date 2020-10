Cómo organizar viajes de negocios cuando no hay viajes de negocios

El empresario israelí de 38 años Avi Meir, cofundador y CEO de la plataforma de viajes de negocios TravelPerk, resume la situación del sector con un ejemplo práctico. “Un trabajador vivía en Berlín e iba en bici a trabajar. Ahora se ha mudado a 100 kilómetros a las afueras”. Los días que vaya a su oficina de antes o a reunirse con un cliente, dice Meir, necesitará un coche de alquiler y tal vez alojarse en un apartamento. “Ha aumentado el mercado. Es un nuevo tipo de viaje de negocios”, resume. Su empresa, que en solo cinco años pasó de ser una pequeña startup a contar con 500 empleados, ha entrado en la lista de nuevas compañías españolas destacadas por LinkedIn, en una época en la que justamente afloran las restricciones en la movilidad.

Entrevistado por videoconferencia, Meir lanza un guiño a la pandemia. Es la primera que vive, asegura. Su afirmación no es más que una manera simpática de advertir que resulta muy complicado atinar con las predicciones. Aunque este licenciado en Psicología cuenta, no obstante, con suficiente edad y experiencia para anticipar la forma en la que los trabajadores se van a desplazar y reunir cuando todo esto pase. “Tras el atentado de las Torres Gemelas mucha gente decía que nunca más iba a volar. Algo ha cambiado desde entonces: te tienes que quitar los zapatos en el control y no puedes volar de San Francisco a Nueva York con una pistola”, bromea. “Al principio cuesta y todo es muy raro, tienes que llevar mascarilla. Pero una vez que la gente pierda el miedo al virus, volveremos a viajar. La interacción física entre personas es necesaria”, afirma Meir, que piensa que tan importante es juntarse con los amigos por la tarde en la playa como hacer negocios cara a cara.

Según un estudio elaborado el pasado julio por la Global Business Travel Association, un 59% de los europeos planea o considera reanudar los viajes de negocios en el futuro próximo. Hasta que llegue la esperada vacuna y los Gobiernos levanten las restricciones de movilidad, la flexibilidad a la hora de reservar y cancelar viajes va a resultar capital. Para Meir, que ostentaba un puesto de responsabilidad en la plataforma de reservas Booking, solo las compañías que permitan modificar reservas sin un coste excesivo sobrevivirán. El equipo de ingenieros de TravelPerk ha desarrollado un algoritmo para calcular las probabilidades de que se produzcan cancelaciones en vuelos y hoteles por la covid, el tiempo y otros factores. “Si predices bien, puedes fijar precios de manera correcta”, afirma. Ajustar el precio significa cobrar un 10% más por una tarifa flexible en lugar del 68% más caro de media de este tipo de opción para viajar.

Travelperk, creada en Barcelona hace cinco años, ha abierto más de 60 ofertas de trabajo en los últimos 90 días. Es la segunda compañía de la lista de Top Startups de LinkedIn España que más lo hizo. La pandemia no pudo frenar su crecimiento. TravelPerk aprovechó el hueco que se abre entre las agencias tradicionales a las que recurren las grandes empresas para gestionar viajes de trabajo y las webs de ocio vacacional. Según Meir, los viajeros demandan flexibilidad y cada vez muestran una mayor preocupación por las emisiones de CO 2 derivadas de los desplazamientos.

“Ahora la gente está muy centrada en la pandemia, pero pronto volveremos a poner el foco en el medio ambiente”, afirma. TravelPerk ha firmado este marzo un acuerdo con Atmosfair, una entidad sin ánimo de lucro que provee de hornos solares a comunidades de Ruanda para que no talen árboles y quemen madera para cocinar o que dirige la instalación de centrales de biomasa para generar electricidad en India. Los clientes de la plataforma pagan un suplemento que de media asciende a 4% para compensar las emisiones que acarrea el viaje de negocio de turno.

Bien clasificados

Los buenos resultados de TravelPerk en la primera mitad de este año le han valido para ingresar en la lista de las 10 mejores startups españolas de 2020 elaborada por LinkedIn. Los criterios evaluados para acceder a este novedoso ranking creado por el equipo de LinkedIn Noticias son cuatro: la plantilla de estas empresas con un mínimo de 50 empleados tiene que haber aumentado un 15% entre enero y julio de este año. Han de suscitar interés, un parámetro que se mide en función del número de solicitantes de empleo para ofertas que publica la compañía en cuestión. La interacción de los usuarios con la empresa y sus empleados. Y cuatro, si han captado talento de alguna gran empresa. Las compañías que en este año se hayan desprendido de un 20% o más de sus empleados quedan excluidas al igual que aquellas con más de siete años de historia.

Marina Valero, editora de LinkedIn Noticias, explica lo que supone para algunas empresas formar parte de esta primera lista Top Startups 2020. “Algunas son muy exitosas pero la gente no las conoce. Les da visibilidad y les empuja a seguir haciendo las cosas como las estaban haciendo”. Y añade: “Aporta reconocimiento a empresas emergentes y prometedoras y señala a empresas que están capeando bien la pandemia”. LinkedIn Noticias España ha replicado por primera vez esta lista que se lleva elaborando en EE UU desde 2012.

El equipo de LinkedIn Noticias se encarga de mantener informados a los más de 13 millones de usuarios de la red social profesional en España. Todos los días elaboran un resumen con las principales noticias económicas y también supervisan la publicación de listas como esta de Top Startups. “Seleccionamos las noticias de economía, empleo y tecnología más relevantes de la jornada y las enviamos a todos nuestros usuarios, pero también somos capaces de segmentar el envío de contenidos. En el caso de Top Startups, como en la lista había empresas de elearning, enviamos información a perfiles del sector educativo a quien podría resultar de interés”, cuenta como ejemplo.

Viajar con todo atado

The Hotels Network, que gestiona reservas de alojamientos, y TravelPerk son las dos empresas del sector turismo que se han colado en la lista. Meir, cofundador de la segunda, señala la importancia de viajar seguro e informado en estos tiempos y en el futuro. TravelPerk ha anunciado la adquisición de una herramienta que resume las medidas existentes en cada uno de los Estados con respecto a la covid. Cuando pase la pandemia esta misma aplicación ofrecerá información relevante para los viajeros. Se trata de bucear en las webs de los ministerios de asuntos exteriores y extraer las indicaciones que el visitante ha de tener en cuenta si se desplaza a Venezuela, a Yemen o a Filipinas. “La información está ahí, hay que extraerla y convertirla a un lenguaje que todo el mundo pueda entender. Nosotros nos encargamos”, afirma Meir.