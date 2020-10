Panamá daña la confianza del inversor en Sacyr

Semana convulsa en Bolsa para Sacyr. La acción perdió el 26% entre el lunes y el martes, aunque mejoró en las sesiones restantes. La penalización se produjo tras conocerse el último laudo con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), que ha resuelto que la compañía española y sus socios en el consorcio (Impregilo, Jan de Nul y Cusa) deberán devolver 240 millones de dólares, unos 206 millones de euros al cambio actual.

La ACP había reclamado ese dinero al Grupo Unidos por el Canal (GUPC) por una demanda de sobrecoste ante la falta de un basalto apropiado en la zona de obras para la fabricación de hormigón, en contra de lo que decían los informes preliminares del Gobierno.

El revés en Bolsa de Sacyr –que lidera el consorcio GUPC con una participación del 41,6%– se produjo pese a que hizo público un comunicado en el que aclaraba que “tiene una estable y positiva situación financiera, la cual le permitirá atender el resultado de este laudo sin comprometer su solvencia financiera ni los proyectos en curso”. A Sacyr le corresponde devolver 86 millones de euros.

“La corrección que ha sufrido el valor me parece exagerada. Lo que ha penalizado el mercado no es la cantidad de dinero que tiene que devolver, sino la credibilidad”, comenta Susana Felpeto, directora de renta variable de Atl Capital. La experta aclara que Sacyr había confirmado que no tendría ya ninguna posibilidad de pérdidas por parte del Canal de Panamá y ahora surgen dudas de si realmente va a ser así. “En la Bolsa es muy difícil ganar credibilidad y muy fácil perderla”, asegura. En su opinión, Sacyr es una buena compañía, y en los niveles actuales sería una opción de compra. “Tiene concesiones más estables del lado de la divisa, como en Chile o Colombia, que no se han depreciado tanto como en Argentina y Brasil”, subraya.

Bankinter, por su parte, analiza el impacto que puede tener en la cotización de Sacyr el fallo adverso que ha hecho la Corte de Arbitraje Internacional (CCI): “Los 86 millones de euros que tiene que devolver unidos a los probables 30 millones adicionales [que reclama la ACP] suponen cerca de un 10% del total de la capitalización bursátil y, por tanto, este podría ser el impacto inicial en la cotización”. El valor ha llegado a bajar más.

La visión de Bankinter no cambia para el medio plazo al considerar que el impacto de la sentencia se puede considerar puntual. “Sacyr, gracias a su negocio de concesiones, con el 90% de sus activos no sujetos a riesgo de demanda, presenta un perfil de ingresos de gran recurrencia y estabilidad en el actual entorno de incertidumbre económica”, apuntan los analistas, que recomiendan comprar.

Pero hay firmas que han cambiado drásticamente su percepción sobre la empresa que preside Manuel Manrique. Por ejemplo, Sabadell aconseja vender (antes comprar), con un precio objetivo que le otorga un ascenso del 26% sobre la cotización actual, que coincide con la penalización sufrida.

“El laudo del basalto era clave, no tanto por los importes en juego (suponía el 9% de las reclamaciones totales) sino porque debería marcar la tendencia de otros pendientes, ya que existe una relación causa efecto entre el problema del basalto y muchas de las demandas en curso”, explica Sabadell. El banco considera que al ser la resolución desfavorable para GUPC, la probabilidad de que con el resto suceda lo mismo “se multiplica”. Quedan por resolver otros dos laudos relevantes a dirimir en los próximos cinco años. Tras este revés, Sabadell argumenta que “no es razonable creer que GUPC pueda percibir cantidades significativas de las reclamaciones pendientes”.

Sacyr tiene un seguimiento moderado por parte de analistas. El consejo mayoritario sigue siendo el de compra, a pesar de las últimas noticias. Sabadell y Alantra son las únicas entidades que recomiendan vender. Société Générale opta por mantener y Alphavalue e Intermoney son los más optimistas con precios objetivos por encima de los 3,4 euros. Morningstar apunta que está infravalorada y que su valor adecuado sería de 2,53 euros.