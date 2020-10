El gasto mundial en ‘apps’ y juegos móviles crece un 32% hasta 25.008 millones en el tercer trimestre

El gasto mundial en aplicaciones móviles sigue disparado. Los usuarios gastaron 29.300 millones de dólares (25.008 millones de euros) en la App Store de Apple y en Google Play durante el tercer trimestre de este año, un 32% más que en el mismo periodo de 2019, según los datos preliminares de Sensor Tower. Su informe revela igualmente que los usuarios se han descargado entre julio y septiembre un total de 36.500 millones de aplicaciones entre ambas tiendas, un 23,3% más.

El impulso es muy superior al experimentado entre el tercer trimestre de 2018 y 2019, cuando el gasto subió un 24% y las descargas un 9%, y ello se debe al impacto continuo que ha tenido el Covid-19 durante los últimos meses, según advierte la empresa de análisis.

La App Store volvió a ser la tienda en la que los usuarios gastaron más, 19.000 millones de dólares, un 31% más frente al mismo trimestre de 2019, pero el gasto en la tienda de Google experimentó un mayor crecimiento. Subió un 33,8% hasta los 10.300 millones.

En cuanto a las descargas, Google Play sigue líder. Del total de instalaciones, 8.200 millones provino de la App Store y, el resto, 28.300 millones, de la tienda de Google. Algo lógico si se tiene en cuenta que nueve de cada diez móviles en el mundo usan Android. Así, Google Play creció en descargas un 31%, por un 2,5% de la App Store.

Tal y como revela el informe, TikTok fue la app sin juegos en la que los usuarios gastaron más dinero, y ello pese a estar prohibida en su mercado más grande (India) y la amenaza de ser prohibida en EE UU. Los gastos en la aplicación crecieron un 800% interanual.

A la aplicación china le siguieron Youtube, cuyos ingresos crecieron un 59%, y Tinder, con una subida del 5%. La cuarta y quinta plaza fueron para Tencent Video y Disney+. Los datos de Sensor Tower se refieren a apps móviles y no al servicio en su totalidad, por eso apps como Netflix se queda en el octavo puesto.

En descargas, también TikTok batió a todas, destronando a Zoom, que cayó en el trimestre a la segunda y tercera plaza, según la tienda.

En cuanto al gasto en juegos móviles, este también subió un 26,7% hasta los 20.900 millones de dólares. Más de la mitad de esos ingresos provino de los usuarios de la tienda de Apple, que generó 12.400 millones de gasto en juegos, un 24% más que en el tercer trimestre de 2019. En la tienda de Google, los juegos generaron 8.500 millones en ingresos brutos, un 30,8% más.

La gigante chinoTencent ocupó la primera y segunda posición en cuanto a recaudación con Honor of Kings (y su versión internacional Arena of Valor) y PUBG Mobile, respectivamente. Pokémon Go fue tercero, tras crecer un 33%, y Roblox y Coin Master cerraron el top 5 en gasto de los consumidores. Los cinco juegos más taquilleros generaron 2.400 millones, el 12% del total.

La descarga de juegos subió un 28% en el trimestre hasta 14.200 millones. La mayoría de las instalaciones provinieron de Google Play, que creció un 36,8%, hasta 11.900. La App Store vio disminuir levemente las descargas (un 4,2%) debido a su tienda en China; fuera de este país, las instalaciones subieron. El juego más descargado en ambas tiendas fue Among Us.