Santander lanza su nuevo producto estrella: una cuenta de tarifa plana

Santander España estrena estrategia y productos. El objetivo es fidelizar a sus clientes y captar a nuevos, aprovechando la posible fuga de usuarios de Bankia y CaixaBank por su fusión.

El banco lanzará el próximo 5 de noviembre de Santander One, un nuevo modelo para particulares y empresas basado en una cuenta única asociada a servicios esenciales con cero comisiones para los clientes vinculados y la posibilidad de contratar, planes de servicios de valor añadido personalizados bajo el modelo de suscripción, pionero en la industria financiera, según ha explicado el banco a la plantilla hoy.

Será su producto estrella, como lo fue la Cuenta 1,2,3, ahora en extinción.

Los clientes vinculados podrán realizar su operativa habitual a través de canales digitales y en los 40.000 cajeros de la red Santander en el mundo y no pagarán comisiones por los servicios básicos (tarjetas de débito y crédito, transferencias nacionales por internet y Bizum), y podrán añadir los servicios personalizados que elijan bajo suscripción.

Santander, además, ha sellado una alianza estratégica con Iberia para poner en marcha un plan de captación y fidelización de particulares y empresas, Santander One Iberia Plus (Banco Popular ya tenía algo similar). El acuerdo da acceso a los clientes a Avios canjeables por vuelos, noches de hotel en Paradores y otras cadenas, alquiler de coches o experiencias de ocio y gastronomía.

Los clientes de Santander acumularán Avios por su operativa habitual y por contratar productos: hasta 15.000 Avios por domiciliar la nómina (canjeables por un vuelo ida y vuelta por Europa), 5.000 Avios por dar de alta un seguro, 25.000 Avios por contratar un renting de coches y hasta 500.000 avios por traspasar un plan de pensiones (equivalentes a los vuelos necesarios para dar la vuelta al mundo).

Rami Aboukhair, consejero delegado de Santander España, ha comentado hoy en un acto con la plantilla, y en la que también estaba presente el director general comercial, Antonio Romás,: “Con Santander One lanzamos una novedosa propuesta para que nuestros clientes no paguen comisiones por sus cuentas y tarjetas, tengan los mejores servicios por todos los canales y puedan suscribirse a planes de valor añadido para que sólo paguen por lo que necesitan. Además, gracias a nuestra alianza con Iberia, premiamos a nuestros clientes con Santander One Iberia Plus, el mejor programa de fidelización del mercado”.

El programa Santander One Iberia Plus cuenta con tres niveles:

Básico (gratuito), Premium y Élite, que aumenta los beneficios en función de los movimientos y productos que se contraten. El plan Premium, por 4 euros mensuales, ofrece 250 Avios al mes por tener la nómina y 250 más por tener los recibos domiciliados, la posibilidad de acumular Avios por cada 3 euros de compra con tarjeta de crédito. Además, habrá disponible un bonus de bienvenida al Plan de 9.000 Avios. También incluye otros beneficios como un 10% de descuento en los vuelos de Iberia y un 25% extra de Avios al comprar vuelos en Iberia.com.

Además del Plan Santander One Iberia Plus, el banco ofrece otros cuatro planes contratables por una tarifa fija mensual de tres euros para particulares y seis euros para empresas:

· Plan Santander One Viajes: permite sacar dinero sin límites en cualquier cajero del mundo con la tarjeta Santander One Débito y exime de comisiones por las compras en moneda no euro. Además, incluye un sistema para poner a disposición del cliente efectivo de emergencia en todo el mundo.

· Plan Santander One Atención VIP: ofrece atención personalizada durante las 24 horas del día cualquier día de la semana para atender problemas con claves, tarjetas o cualquier otro motivo.

· Plan Santander One Pagos: permite realizar transferencias nacionales inmediatas e internacionales de forma ilimitada, además de ingresos de cheques nacionales en euros sin límite en cualquier oficina.

· Plan Santander Seguridad Digital: pone a disposición de los clientes un servicio legal de protección familiar 24 horas y ofrece la posibilidad de guardar en el banco contraseñas y documentos valiosos.

En línea con el objetivo del grupo de avanzar en la simplificación de la oferta de productos, Santander One, que lleva asociadas tarjetas (Tarjeta de Débito Santander One, Tarjeta de Crédito Santander All in One y Tarjeta Aplaza Santander One) sustituye al resto de cuentas en comercialización hasta la fecha. Únicamente continúan disponibles la Cuenta Smart para jóvenes, la Cuenta Mini para niños y la Cuenta Básica.

Para considerarse vinculado, el cliente tienen que domiciliar su nómina o pensión, tres recibos domiciliados y un producto de financiación (préstamos, hipoteca o renting) o de ahorro (fondo de inversión, plan de pensiones, seguro de ahorro…) o de protección (seguro de hogar, auto, vida, accidentes…). Los clientes que sólo tienen nómina o ingresos, o sólo un producto de ahorro, financiación o protección, pagarán 10 euros al mes por el mantenimiento de la cuenta y los servicios esenciales.

Los clientes inactivos, que no tienen ingresos domiciliados ni productos contratados, pagarán 20 euros al mes. CaixaBank también aplica una comisión de 20 euros mensuales a los clientes inactivos.

Santander lanza, además, nuevas gamas de seguros con primas a partir de 10 euros al mes y reduce de 10.000 a 5.000 euros el importe de ahorro mínimo exigido en la gestión de las inversiones a través de Carteras Gestionadas con el fin de facilitar los requisitos de vinculación. Además, cuenta con ofertas en productos de financiación como renting de ordenador y teléfono móvil desde 15 euros al mes, préstamos para reformas de hogar y préstamos para la compra de coches ecológicos.

En el caso de los autónomos, microempresas y pymes, Santander refuerza sus servicios de apoyo financiero y orientación comercial, con tarifas de cero a 30 euros mensuales, en función de la vinculación. El banco ofrece sin comisión de emisión ni mantenimiento las nuevas tarjetas Santander One Empresas y pone a disposición de sus clientes One Digital, la nueva plataforma especializada en internet con la posibilidad de realizar transferencias por Internet en toda la Unión Europa y otros países que aceptan euros (SEPA), acceder a los servicios de Bizum, operar en divisa y otros servicios para digitalizar a autónomos, microempresas y pymes, como Santander ZOne, la plataforma de venta a través de la que se pueden hacer oferta exclusivas y vender a clientes de Santander.