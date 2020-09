Hacienda suspende las reglas fiscales para todas las administraciones en 2020 y 2021 con el aval de la UE

La Unión Europea acaba de decidir extender a 2021 la suspensión de las reglas fiscales a fin de alentar la recuperación de la crisis ocasionada por la crisis del Covid-19 por lo que el Gobierno de España ha decidido anular también los objetivos de reducción de déficit y deuda pública tanto para este año como para el próximo.

Así lo ha avanzado este miércoles la ministra de Hacienda, y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, en una declaración realizada desde el Congreso de los Diputados detallando que la medida beneficiará a todas las administraciones públicas.

Montero ha detallado que la decisión supondrá dejar en suspenso la Ley de Estabilidad Presupuestaria, permitiendo al Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales incurrir en déficit como consecuencia del mayor gasto asociado a la pandemia sin preocuparse de infringir la legislación.

La medida, en todo caso, no afectará al límite legal de 30 días en el periodo medio de pago a proveedores que las administraciones públicas tienen para hacer frente a sus obligaciones, si bien las administraciones locales ya triplican ese plazo.

“En septiembre, la Comisión Europea ha confirmado que la cláusula de salvaguarda se mantiene en 2021, y nos ha comunicado que para el año 2021 sigue en suspenso las reglas fiscales”, ha detallado Montero.

Montero ha criticado el “austericidio” como método para afrontar la crisis, como demostró, ha dicho, la Gran Recesión iniciada en 2008. La ministra ha aplaudido la decisión de la Unión Europea de apostar ahora por políticas expansivas.

La ministra ha recordado que España recibirá 140.000 millones de euros entre transferencias y créditos comunitarios durante los próximos seis años gracias al programa de ayuda al Covid-19, lo que permitirá al Ejecutivo impulsar unos Presupuestos ampliamente expansivos en 2021.

"El Gobierno de España no renuncia a un objetivo de estabilidad presupuestaria”, ha aseverado, no obstante, Montero, sosteniendo que “se suspenden las reglas fiscales, pero no las obligaciones fiscales” de “garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas a medio plazo”.