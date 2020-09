John Elkann presidirá la empresa resultante de la fusión entre Fiat y Peugeot

El consejo de administración de Stellantis, el grupo resultante de la fusión entre Fiat Chrysler (FCA) y Peugeot (PSA) estará compuesto por 11 miembros, de conformidad con los términos de su Acuerdo de Combinación, anunciado el 18 de diciembre de 2019, tal y como ha informado hoy la compañía.

La mayoría de los directores no ejecutivos serán independientes. Los miembros independientes del consejo proceden de diversos ámbitos profesionales y aportarán importantes perspectivas y experiencias pertinentes, en consonancia con el espíritu dinámico e innovador que caracteriza la creación de esta nueva empresa.

"Ayudarán a Stellantis a capitalizar plenamente sus singulares puntos fuertes y capacidades, en una nueva era de movilidad, con el propósito de crear un valor superior para todas sus partes interesadas", explican las compañías en un informe conjunto.

La FCA y su accionista de referencia Exor han nombrado 5 miembros, incluído John Elkann como Presidente) y el Groupe PSA y dos de sus accionistas de referencia (EPF/FFP y BPIfrance) han nombrado 5 miembros (incluidos el Director Superior Independiente y el Vicepresidente).

Carlos Tavares, Director General de Stellantis, también será miembro del Consejo de Administración. La composición completa del Consejo de Administración de Stellantis será la siguiente, sujeta al voto de los accionistas: John Elkann (Presidente), Robert Peugeot (Vicepresidente), Henri de Castries (Director Principal Independiente), Andrea Agnelli (Director No Ejecutivo), Fiona Clare Cicconi (Director No Ejecutivo), Nicolas Dufourcq, (Director No Ejecutivo), Ann Frances Godbehere, (Director No Ejecutivo), Wan Ling Martello (Director No Ejecutivo), Jacques de Saint-Exupéry (Director no ejecutivo), Kevin Scott (Director no ejecutivo) y Carlos Tavares (Director ejecutivo).

Se espera que la finalización de la combinación propuesta tenga lugar a finales del primer trimestre de 2021, con sujeción a las condiciones previamente acordadas para el cierre en el Acuerdo de Combinación.