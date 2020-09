Los desahucios se hunden un 91% en el segundo trimestre a causa del estado de alarma

El número de lanzamientos hipotecarios o desahucios por impago del alquiler practicados en España en el segundo trimestre del año se desplomó un 90,6%, hasta un total de 1.383, respecto al mismo periodo de 2019, coincidiendo con la suspensión de los plazos procesales y la paralización de la actividad judicial durante el estado de alarma.

Así, según los datos que publica este viernes el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la mayoría de estos procesos, un total de 1.013 (el 73%), fueron lanzamientos fruto de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), es decir, aquellos desahucios vinculados al impago del alquiler, lo que supone un 89,8% menos que en el mismo trimestre del año anterior, cuando se contabilizaron casi 6.900 intervenciones. Por su parte, los 300 restantes proceden de ejecuciones hipotecarias o embargos, un 92,1% menos respecto a los casi 2.400 registrados entre enero y marzo de 2020.

Durante el estado de alarma, el Ejecutivo aprobó una serie de medidas de protección social que impedían los desahucios de familias que cumpliesen con los requisitos de vulnerabilidad durante seis meses a partir del mes de abril. Haberse quedado en paro o sufrir un ERTE a raíz del Covid-19 o destinar más del 35% de los ingresos al pago de la vivienda eran algunos de estos supuestos.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución pero no indica los valores absolutos. Además, según explica el CGJP, "el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado".

Así, los datos disponibles reflejan que el aumento de los lanzamientos solicitados a los servicios comunes fue de 6.953 en el segundo trimestre, lo que supone un descenso del 62,6% en comparación con el mismo trimestre del año anterior. De estos, 947 terminaron con un cumplimiento positivo, lo que supone un descenso del 91,3%.

La última serie trimestral del Informe sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales revela además que los concursos de acreedores (antiguas suspensiones de pagos) presentados por las empresas durante este periodo bajaron cerca de un 35%, hasta los 1.129, y se vieron superados en número por los 1.176 de personas físicas, que no obstante cayeron un 6,2%.

Andalucía (con 275, el 19,9% del total nacional) es la comunidad autónoma en la que se practicaron más lanzamientos en el este trimestre, seguida por la Comunidad Valenciana (con 195), Cataluña (con 148) y Castilla y León (con 126).

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, en el primer lugar aparece también Andalucía, con 172, lo que equivale al 17%. Le siguen la Comunidad Valenciana (131); Cataluña (119) y Castilla y León y Madrid (101 cada una). En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, Andalucía, con 91, encabeza el ranking, seguida de la Comunidad Valenciana, con 57, y de Cataluña, con 21.