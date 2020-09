Duque vaticina que España podría contar con 1,5 millones de vacunas del Covid a finales de año

El Gobierno espera las primeras dosis de la vacuna frente al SARS-CoV-2 a finales de año. Pedro Duque, ministro de Ciencia e Innovación, ha avanzado este jueves que los primeros viales podrán llegar próximamente una vez que se concluyan los ensayos clínicos y se aprueba la primera candidata en Europa, previsiblemente la de AstraZeneca. "Para finales de año creo que nos van a suministrar un número importante de vacunas, del orden de millón y medio", explicó el ministro a La Sexta tras la inauguración de la primera planta de vacunas de uso humano en España, de la biotecnológica Algenex.

Actualmente España solo ha firmado un acuerdo de suministro con la compañía británica AstraZeneca, a través de la compra centralizada de 300 millones de dosis realizada por la Comisión Europea. Previsiblemente el laboratorio puede concluir el ensayo con miles de voluntarios antes de final de año y la Agencia Europea del Medicamento (EMA, en sus siglas en inglés) debería revisar el estudio y autorizarla. En paralelo, la compañía deberá tener fabricadas las primeras dosis para su comercialización antes de final de año.

Tanto las compañías como autoridades y expertos sanitarios remarcan que el grueso de los viales no llegarán hasta 2021. Europa también ha acordado el suministro de otras 300 millones de dosis con el consorcio de Sanofi y GSK, pero sus estudios clínicos van más atrasados. Igualmente negocia con otros fabricantes como Pfizer, Johnson & Johnson, CureVac y Moderna.

El titular de Ciencia reiteró que la aprobación y puesta en marcha de la vacuna contra el Covid-19 se podría retrasar si es necesario para verificar al 100% su seguridad y que no genera efectos secundarios en humanos. "Habrá que esperar que se hagan todas las pruebas que nos den esa confianza. Pienso que en 2021 habrá por lo menos seis, siete u ocho vacunas para darles a todos", señaló Duque. "Por eso estamos apostando a tantos proyectos, porque no sabemos cuál será mejor".

Duque apuntó que la vacuna que desarrollan la Universidad de Oxford (Reino Unido) y la compañía farmacéutica AstraZeneca podría llegar en los plazos previstos. "Parece que no hay ningún problema de que empiecen a proporcionar las dosis en diciembre", anunció, aunque puntualizando que eso no significa que la EMA, por sus siglas en inglés haya dado su aprobación para esas fechas. "Lo primero va a ser siempre no recortar en seguridad", apostilló.

"Si hay que retrasar para esperar los resultados de los test pues habrá que hacerlo", comentó el ministro en declaraciones a los medios tras su visita a las nuevas instalaciones de Algenex, recoge Europa Press. El ministro defendió que, pese a que la vacuna "se está fabricando rápidamente", su seguridad no está comprometida.

Fábrica de vacunas

En sus nuevas instalaciones, Algenex cuenta con suficiente capacidad para producir antígenos para la formulación de hasta 100 millones de dosis vacunales al año.

Algenex obtuvo en agosto una subvención de 470.840 euros del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, para el desarrollo de distintos productos encaminados a luchar contra la actual pandemia de coronavirus. Esta financiación permitirá a la compañía incrementar los trabajos que ya ha iniciado en el desarrollo de un candidato a vacuna contra el coronavirus, así como de test diagnósticos para la detección de anticuerpos.

El sistema de producción de Algenex se puede aplicar a cualquier vacuna basada en proteínas. En el caso del virus nacido en Wuhan suponen aproximadamente el 40% de las candidatas actualmente en desarrollo.