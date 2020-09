Ryanair confirma que reducirá un 20% más sus operaciones en octubre

Ryanair anunció este viernes su decisión de reducir su capacidad en octubre en un 20% más, adicional al 20% ya anunciado a mediados de agosto. Según informó la aerolínea en un comunicado, su previsión es que su capacidad en octubre caiga aproximadamente entre un 40% y un 50% en comparación con sus niveles de octubre de 2019, pero confía en mantener una ocupación superior al 70% en el nuevo programa reducido.

La compañía indicó que "las reducciones de capacidad son necesarias debido al daño causado en las reservas por los continuos cambios en las restricciones y políticas de viaje de los gobiernos de la Unión Europea". "Estas restricciones se imponen con poca antelación, lo que perjudica a los consumidores a la hora de hacer reservas con antelación", criticó.

Por otro lado, Ryanair aplaude el plan de la Comisión de la UE de eliminar las restricciones de viaje dentro de la Unión Europea, con sujeción únicamente a la actualización semanal del CEPD sobre las tasas relativas a la evolución de los casos y pruebas positivas de coronavirus por país y región de la UE. Por ello, pide que todos los Estados miembros "apliquen inmediatamente este enfoque coordinado para que los ciudadanos europeos puedan realizar las reservas necesarias tanto para viajes de negocios como para encuentros familiares, sin tener que preocuparse por cancelaciones de vuelos y/o restricciones de cuarentena".

Las criticas de la aerolínea irlandesa se centran sobre todo en el Gobierno de Irlanda, y aseguran que "la confianza de los clientes está dañada debido a la mala gestión del Gobierno en cuanto a las políticas de viaje adoptadas por el Covid-19, lo que ha provocado que muchos de los clientes de Ryanair no puedan viajar ni por negocios ni por razones familiares urgentes sin ser sometidos a cuarentenas de 14 días ineficientes".

"Aunque todavía es demasiado pronto para tomar decisiones definitivas sobre nuestra programación de invierno (de noviembre a marzo), si continúan las tendencias actuales y la mala gestión por parte de los gobiernos de la UE sobre el regreso de los viajes aéreos y la actividad económica normal, es posible que se requieran recortes de capacidad similares durante el período invernal", agregó.

En concreto, la compañía pide al Ministro de Transportes de Irlanda, Eamon Ryan, "que explique por qué tras dos meses todavía no ha aplicado ninguna de las 14 recomendaciones del Grupo de Tareas sobre la aviación del Gobierno que se presentaron el pasado 7 de julio" y por qué "el Equipo Nacional de Emergencia de Salud Pública creado en Irlanda por la crisis del Covid-19 ha mantenido a Irlanda encerrada como Corea del Norte desde el 1 de julio, mientras que al mismo tiempo Italia y Alemania eliminaron todas las restricciones de viaje intracomunitarias y han entregado tasas de casos de coronavirus más bajas que las que NPHET ha registrado en Irlanda, llegando a ser menos de la mitad". "Los viajes aéreos intracomunitarios no son el problema y estas prohibiciones de viaje no son una solución", concluyó la aerolínea en su comunicado.