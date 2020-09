Xiaomi lanza un calefactor de baño que podrás manejar con el móvil

Aunque a día de hoy las temperaturas siguen altas, queda poco para que llegue el otoño y comiencen esas mañanas gélidas (en algunas partes de España) que nos quitan las ganas de entrar en la ducha. Así que por suerte, Xiaomi ha desarrollado un gadget inteligente que nos va a permitir dos cosas: por un lado subir la temperatura del aseo en muy poco tiempo y, por otro, controlar su encendido y apagado incluso desde la cama gracias a su conectividad bluetooth.

Se trata del nuevo Xiaomi Mijia Smart Yuba Pro, que los chinos van a poner a la venta en su país el próximo 16 de septiembre y que se puede instalar fácilmente dentro de un falso techo, para que el efecto del calor sea mucho más rápido. Tanto es así que desde la propia marca anuncian que su tecnología le permite aumentar la temperatura del baño diez grados en apenas un minuto.

También tiene una luz incorporada

Este calefactor viene integrado dentro de un módulo que también incorpora una lámpara por lo que se trata de un genial dos en uno que nos podría ahorrar el esfuerzo de buscarle ubicación a las luces del techo. De color blanco, ambos elementos están apenas separados por unos centímetros llenos de indicadores y un vistoso sistema de palas que, cuando están cerradas, no rompe la estética del conjunto.

Xiaomi Mijia Smart Yuba Pro.

Aunque este calefactor puede manejarse con un control a distancia que Xiaomi incluye y que podéis instalar en la pared, su fuerte está en el móvil, donde contamos con una app oficial de los chinos (Mi Home) con la que podremos encender y apagar la luz, pero también manejar las temperaturas que queremos conseguir con el calefactor. Un dispositivo que puede convertir los apenas 16 grados de un baño expuesto al frío en invierno, en una confortable estancia de 27º en solo un minuto y medio.

Xiaomi Mijia Smart Yuba Pro.

Por desgracia no han trascendido más detalles de este dispositivo, si será compatible con asistentes personales más allá del de la propia Xiaomi, etc., por lo que tendremos que esperar a su lanzamiento pasado mañana para conocer sus especificaciones del todo. Como siempre, estos gadgets de los chinos se pondrán a la venta de forma casi exclusiva para China, en su plataforma Youpin, con la posibilidad de conseguirlos a través de resellers que los exportan a otras partes del mundo. Además, su precio no penséis que es prohibitivo y podréis haceros con él por unos 80 euros (649 yuanes) al cambio, en un precio de promoción que tras el lanzamiento.