Motorola presenta su nuevo Moto G9 Plus: gran pantalla y mejor batería

Aunque parece que Motorola pudiera estar distraída tras el lanzamiento del nuevo Moto RAZR (plegable) con conectividad 5G, no penséis que va a dejar desatendido el resto de gamas, y más concretamente una que le viene dando alegrías desde hace muchos años: la de los Moto G. Hoy mismo, la compañía ha presentado su nuevo Moto G9 Plus, que viene a sustituir al anterior modelo que llegó en octubre de 2019, el Moto G8 Plus.

En esta ocasión, no dejamos de circular por la gama media del mercado aunque con algunos componentes que lo convierten en una clara alternativa si no queréis gastar demasiado dinero. Y cuando decimos aquello de demasiado, nos referimos a no superar los mil euros por un móvil que va a hacer muy poquitas cosas más, y mejor, que este Moto G9 Plus.

Gran pantalla y enorme batería

La calidad de Motorola en sus terminales está fuera de toda duda, así como su sana costumbre de confiar en instalaciones de Android que son prácticamente stock, es decir, que coinciden al 99% con las que publica Google oficialmente, lo que permite a sus usuarios recibir las actualizaciones a mayor velocidad que el resto de competidores. Aun así, este Moto G9 Plus logra sorprendernos a pesar de los buenos antecedentes por dos elementos que son clave: la pantalla y la batería.

Motorola Moto G9 Plus.

En cuanto al primero de ellos, este móvil llega con un panel LCD de 6,8 pulgadas y resolución FullHD+, un procesador Qualcomm Snapdragon 730G al que acompañan 4GB de memoria RAM y 128 de almacenamiento interno que podremos ampliar gracias a una tarjeta microSD. Por fin, la gama Moto G equipa los SoC más modernos de la llamada "serie 700" que nos van a permitir realizar cualquier tarea que nos propongamos. Incluyendo disfrutar de los videojuegos más exigentes.

En la parte fotográfica, este Moto G9 Plus viene con cuatro cámaras de 64, 8, 2 y 2MP que tienen funciones de angular, gran angular, macro y sensor de profundidad para mejorar las efectos de los retratos con ese famoso bokeh tan bonito que da cierto aire de dispositivo réflex. Para el frontal, los selfies, contaremos con una cámara de 16MP que nos permitirá realizar videoconferencias con muy buena calidad.

Por desgracia, este Moto G9 Plus no puede presumir de tener conectividad 5G por lo que no da el salto a las nuevas redes, quedándose simplemente con el 4G. Además, ofrece wifi ac, bluetooth 5.0, NFC, conector de minijack para los cascos, USB-C, lector de huellas en la parte lateral y, aquí viene lo bueno, una enorme batería de 5.000 mAh. que os va a dar sin problemas para trabajar con él durante varios días (si no hacéis un uso demasiado intensivo). Aunque ya está a la venta en Brasil a un precio al cambio que roza los 400 euros, y con opciones de color azul índigo y gold rose, no hay fecha definitiva para su desembarco en Europa.