El PSOE avanza que el Gobierno estudia recuperar aspectos del decreto de remanentes en los Presupuestos u otra ley

El presidente del Consejo de Política Federal del PSOE y presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha avanzado este viernes que la alternativa que está estudiando el Gobierno para recuperar algunos de los aspectos del decreto sobre para la utilización de los remanentes municipales que fue derogado en el Congreso es incluirlos en alguna otra ley que se vaya a aprobar próximamente, como la de Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Así lo ha asegurado a preguntas de los medios durante la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede socialista de Ferraz tras la reunión del Consejo de Política Federal del PSOE, el órgano en el que se dan cita todos los líderes territoriales del partido y los presidentes autonómicos.

"Sabiendo cuál es el sentir general que el Gobierno tiene a la hora de abordar las necesidades que en estos momentos tiene la ciudadanía y las instituciones como los Ayuntamientos, aprovechará seguramente alguna ley, y la de Presupuestos podría ser la más idónea, para introducir algunos de los elementos del decreto que permita desbloquear alguno de los elementos que estaban en ese decreto ley", ha explicado.

De este modo el presidente extremeño ha descartado que el Gobierno esté pensando en elaborar un nuevo decreto ley con el que negociar con los grupos, tal y como ya dio a entender la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, este jueves, tras perder la votación en el Congreso.

"Lo que no es posible es estar haciendo decretos leyes todas las semanas. Se lleva un decreto, se defiende, y el pleno decide no convalidarlo, y se vuelve a los palacios de invierno. La gente tiene que ser consciente de las consecuencias de los actos cuando uno vota sí, no, o se abstiene. Las cosas no son baladí", ha avisado.

Eso sí, ha defendido que todos quieren que "esto se pueda resolver cuanto antes". "Lo que ocurre es que hay una ley que no lo permite, y solo lo puede cambiar otra ley. Por lo tanto, si otra ley no es posible, porque no hay una mayoría que lo apruebe, esta es la realidad con la que nos encontramos. Por eso la gente tiene que ser consciente de lo que vota", ha enfatizado.

Vara no ha querido dar detalles sobre qué aspectos de ese decreto serán los que recupere el Gobierno en una nueva ley, porque la encargada del asunto es la titular de Hacienda. "Seguro que ya está buscando soluciones porque es la que mejor sabe que existe una demanda y una necesidad", ha apostillado.

Además, ha asegurado que cree que "el Gobierno será sensible" a lo que "todo el mundo" entiende que "es una necesidad", que le viene bien a "todo el mundo", como es "movilizar unos recursos" para desarrollar "toda la agenda de reactivación de la crisis económica".

Por otra parte, el dirigente socialista ha negado que esta derrota parlamentaria debilite la posición del Gobierno en la inminente negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Según Vara, lo que ha ocurrido "sencillamente es que una ley no se ha convalidado", en un "escenario" conocido en el que "los dos partidos que gobiernan en coalición no tienen mayoría y necesitan del apoyo de terceros". "No es debilidad, sencillamente es la realidad que en estos momentos tenemos en la política española", ha recalcado.

Presupuestos

Respecto al estado de esas negociaciones de los PGE, preguntado sobre la preferencia de pactar con Ciudadanos o con ERC, ha asegurado que "cuantos más apoyos" consigan, más "legitimidad" tendrán. "Ojalá que vayan más allá de las cifras de la mayoría absoluta pura y dura", ha añadido.

En este sentido, ha rechazado los "vetos cruzados" que se están imponiendo, entre otros, Ciudadanos y ERC, y que reclamen "exclusividades". "Si uno tiene un proyecto y es posible negociar con más de uno, por mi parte, sería lo deseable. Cuanto más gente apoye los Presupuestos, mejor para España. Y uno lo que no puede hacer es imponerle a un Gobierno con quién tiene que negociar. Podrás querer negociar contenidos pero no tener exclusividades, en un escenario como el que tenemos tan complejo", ha avisado.

Sobre si están dispuestos a aceptar algunas de las propuestas que planteen los partidos con los que los negocien, Vara ha admitido que "lo lógico en una negociación es que sea así", porque "cuando se negocia es para llegar a acuerdo respecto de posiciones que de inicio no son coincidentes, pero uno decide en un momento dado salirse al encuentro".