MásMóvil permite ganar en dos semanas más de lo que paga un depósito en 12 meses

Llega el final. El proceso de la opa por BME está a punto de concluir con su exclusión de Bolsa, pero los inversores tienen margen para ganar un pequeño porcentaje sin riesgo si atinan bien. Six comunicó ayer que ejercerá su derecho de venta forzosa (squeeze out) por el 4,38% que no controla del gestor de los mercados españoles. Lo hará a 32,98 euros por acción, y ayer BME cerró a ese precio. Pero cotizó a un mínimo del 32,92 y la mayor parte de la sesión estuvo a 32,94 euros. Este último precio permitiría ganar un 0,121%. La operación se ejecutará el 24 de septiembre, aunque el gestor dejará de cotizar al cierre del próximo 14 de septiembre. El martes 15 ya no se negociará. La operación implicará que BME abandone el parqué después de que debutara en julio de 2006.