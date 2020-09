Google Maps trabaja para mostrar una capa de 'información Covid-19'

Uno de los recursos más consultados por todos los usuarios desde que se inició la pandemia en Occidente, allá por el mes de febrero, son los mapas que nos indican la incidencia del virus a nivel global y que se van actualizando cada pocas horas para introducir todos los datos oficiales que publican los principales Gobiernos de todo el mundo, así como instituciones de investigación, universidades, etc.

Quien más quien menos se habrá preguntado que por qué Google no hace algo parecido e incluye toda esa vasta cantidad de datos para permitirnos, a través de su app de mapas, un vistazo rápido a la situación de cada zona del mundo. Pues que sepas que tus plegarias han sido escuchadas en Mountain View, y que tienes de camino en Google Maps una capa de información extra.

Satélite, tráfico, incidencias y... Covid-19

Google Maps podemos utilizarlo de muchas maneras, según sea necesario, y para eso existen las capas, layers, diferentes tipos de visualización que incluyen la imagen por satélite del terreno por el que andamos, el tráfico, el relieve, transporte público, bicicleta o 3D. Pues bien, dentro de muy poco contaremos con una nueva opción que es la de Covid-19. Es decir, la información gráfica de la incidencia del virus en una zona determinada.

Nuevos 'mapas Covid-19' en Google Maps.

Lo que hace Google es, al menos en EE.UU., servirse de los datos que consigue a través de Wikipedia, The New York Times, Johns Hopkins University y Brihanmumbai Municipal Corporation para indicarnos cuál es la cantidad de personas infectadas por cada 100.000 habitantes. Con ese dato, podremos conocer si se trata de un punto especialmente conflictivo o si no, por lo que será decisión nuestra aventurarnos en él.

Esta capa podremos activarla y desactivarla a nuestro antojo, como en el resto de alternativas, y no solo funcionará en EE.UU. sino también en otros países donde esos datos disponibles son fiables. Esa vista, por cierto, podremos aplicarla a la global de un país para, por ejemplo, comprobar de un vistazo qué regiones son las más o menos afectadas, gracias a un patrón de color que las diferencia a unas de otras.

Aunque no hay una fecha para que esta visualización de Google Maps llegue a nuestros smartphones, se une a la larga lista de opciones que los de Mountain View están incluyendo y que alcanzan, por ejemplo, a cuestiones como las reglamentaciones regionales sobre el uso de la mascarilla, la distancia de seguridad y otras limitaciones derivadas de la actual situación de pandemia.