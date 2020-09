La CNMV forzó a Bankia a rectificar su comunicación sobre la fusión

La información suministrada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre la fusión de Bankia y CaixaBank revela que el posible acuerdo entre las dos entidades está próximo. De hecho, el organismo que preside Sebastián Albella forzó a Bankia a rectificar una comunicación que daba a entender lo contrario.

El supervisor de los mercados obligó a que Bankia corrigiera la información privilegiada que envió el jueves por la noche al supervisor. Discrepaba de la notificada por CaixaBank. La entidad en la que José Sevilla es el consejero delegado informó en un primer momento del “carácter preliminar” de las negociaciones, mientras que CaixaBank en ningún momento empleó ese adjetivo. Bankia envió una nueva nota, ya sin ese matiz del “carácter preliminar”, el viernes, 35 minutos después de que abriera la Bolsa.

La primera comunicación oficial de las negociaciones de fusión fue la de CaixaBank y entró en el registro del supervisor el jueves a las 23:42 horas. En ella se decía: "CaixaBank informa que, tras la autorización de su consejo de administración, se encuentra en negociaciones con Bankia para analizar una fusión entre ambas entidades, sin que por el momento se haya alcanzado ningún acuerdo al respecto, más allá de la firma de un acuerdo de confidencialidad para intercambiarse información para valorar la operación, en el seno de una due diligence, contando con asesores para la operación. CaixaBank informará al mercado del resultado de dicha negociación en el momento oportuno".

Tres minutos después, a las 23.45 horas, llegaba la comunicación de Bankia que aguaba un poco la realidad al enmarcarla en el "estudio habitual de posibles operaciones" y hablar de su "carácter preliminar".

Así rezaba la primera comunicación de Bankia: "Ante las noticias aparecidas en algunos medios de comunicación, Bankia, en el marco del estudio habitual de posibles operaciones estratégicas, confirma contactos con Caixabank, con conocimiento y autorización del Consejo de Administración, para analizar una eventual oportunidad de operación de fusión entre ambas entidades. Dado su carácter preliminar, se hace constar que se ha sometido a los órganos de gobierno de Bankia propuesta de inicio de estudio y análisis que permita al Consejo de Administración adoptar la decisión fundada que corresponda, contando para ello con los asesores pertinentes. Cualquier decisión que se adopte sobre la cuestión será objeto de comunicación".

Al supervisor le pareció que esa comunicación de información privilegiada no reflejaba con suficiente fidelidad lo que estaba ocurriendo. Aunque no hay ninguna decisión tomada y una fusión siempre puede torcerse, no se trata del "estudio habitual" de opciones, el carácter no es tan "preliminar" y más que "contactos" ha habido "conversaciones".

Esos fueron precisamente los cambios que se incorporaron en la nueva comunicación que comunicó Bankia al registro público de información privilegiada de la CNMV a las 9:35 de la mañana del viernes. Así rezaba la nueva versión: "Ante las noticias aparecidas en algunos medios de comunicación, Bankia, confirma conversaciones con Caixabank, con conocimiento y autorización del Consejo de Administración, para analizar una eventual oportunidad de operación de fusión entre ambas entidades. Se hace constar que se ha sometido a los órganos de gobierno de Bankia propuesta de inicio de estudio y análisis, que permita al Consejo de Administración adoptar la decisión fundada que corresponda, contando para ello con los asesores pertinentes.Cualquier decisión que se adopte sobre la cuestión será objeto de comunicación".

Curiosamente, pese a comunicarse el 4 de septiembre venía fechada el 3 de septiembre. Una rectificación retrospectiva.