Cómo arreglar los problemas de cobertura de tu móvil usando el wifi

Si eres de los que no tiene problemas para hacer o recibir llamadas desde el móvil en su casa, enhorabuena, porque eso quiere decir que la cobertura te llega sin problemas y que cualquier cosa que necesites de tu smartphone podrás pedírsela sin problemas. Ahora bien, si ese no es tu caso, es muy posible que seas de los que tienen ya localizado un minúsculo rincón de la casa donde puedes llamar sin moverte demasiado, no sea que la única rayita que te llega de conexión la pierdas.

Si eres de estos últimos y tu casa parece el "Mordor de las comunicaciones", debes saber que tienes una alternativa para ganar en cobertura con tu móvil gracias a la conexión wifi, que puede echarte una mano en esos momentos en los que el fijo está ocupado y, sí o sí, necesitar usar el móvil para hablar con le jefe o cualquier otra persona.

El wifi es nuestra esperanza

Desde hace muchos años existe algo que se conoce como VoIP, y que viene a significar algo así como voice over IP, es decir, voz a través de internet. Aunque los postes de las operadoras ofrecen otro tipo de conexión, en los últimos tiempos estas empresas se han esmerado por permitir a sus clientes que, en el momento en el que la cobertura no llega por las buenas, recurran a internet por la malas para conseguir un efecto similar al de tener todas las rayitas del indicador de 4G a tope.

Llamadas wifi en iOS.

Para tener acceso a estas opciones de VoIP el operador tiene que haber desarrollado los perfiles de conexión para nuestro sistema operativo, iOS o Android, y permitirnos conectarnos. Generalmente no se trata de un servicio de pago, por lo que os recomendamos preguntarles antes en qué condiciones lo ofrecen. En el caso de que os decidáis a utilizarlo, si tenéis un iPhone, solo tenéis que repetir el mismo proceso que os mostramos más arriba: ir a los "Ajustes", más tarde a los "Datos móviles" y por último activar la opción "Llamadas por Wi-Fi".

Llamadas wifi en Android.

Si tu smartphone es un Android, el proceso es similar aunque los menús cambiarán dependiendo del fabricante. En nuestro caso, en el que tenemos un móvil Samsung, la forma de llegar a esa función es un pelín más sencilla ya que solo debemos ir a los "Ajustes", más tarde a las "Conexiones" y, por último, activar las "Llamadas Wi-Fi".

Indicador de llamadas wifi activadas.

Sabréis que todo está funcionando sin problemas cuando al perder la cobertura veáis a continuación del nombre del operador una referencia al tipo de conexión que está utilizando: "WIFI" o "VoIP".