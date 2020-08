Miguel Méndez (Metagestión):“En banca española solo quedarán tres: Santander, BBVA y CaixaBank”

Miguel Méndez es el director general de la gestora Metagestión –creada en 1986– y desde su llegada al cargo hace 14 meses se ha propuesto hacerla crecer y mantener sus fondos en los primeros puestos de los rankings en sus categorías. Considera este 2020 del Covid-19 como un año complicadísimo para la gestión y ve imprescindible estar muy pegado a la marcha del mercado para rotar con agilidad la cartera. Entre sus planes están el lanzamiento de una sicav en Luxemburgo de su fondo Metavalor Global para comercializarla en Europa y abrir una división de carteras en acciones. Y avisa: “No soy un gestor value”.

¿Es este 2020 es el año más difícil para gestionar un fondo?

Efectivamente, es un año complicadísimo con la pandemia del Covid-19 y te obliga continuamente a adaptarte a la evolución del mercado. Después del desplome de marzo tuvimos que buscar valores defensivos y aumentar la liquidez, que llegó a ser del 19% en nuestro fondo de renta variable española, aunque ahora estamos en el 13%. Eso sí, creo que en un año electoral en Estados Unidos no son esperables sustos como los ya vividos.

La Bolsa española pierde un 25% en el año y su fondo Metavalor ha caído el 16%. ¿Es posible ganar dinero en un mercado como el español, especialmente afectado por la crisis del Covid-19?

Con esa pérdida del 16% estamos en el ranking en tercera posición de un total de 104 fondos. Ningún fondo de renta variable española está en positivo en lo que va de ejercicio y mi objetivo es quedar en el primer puesto a final de año. Estamos posicionados fuertemente en Solaria, en la que ganamos un 84%, y en valores como Iberdrola, Gamesa, Endesa, EDP y Cellnex. Hemos bajado nuestra presencia en el sector bancario español a apenas el 4% de la cartera y también estamos entrando poco a poco en turismo, con posiciones en Airbus, Amadeus e IAG.

En sus posiciones en España no tienen valores pequeños, ¿por qué motivo?

Nosotros huimos de los valores de pequeña capitalización, que tengan poca liquidez. Para adaptarse a las circunstancias cambiantes de un mercado como el actual es necesario que puedas rehacer tu cartera en media hora. Otros gestores tienen valores muy ilíquidos y les resulta imposible cambiar sus posiciones si lo necesitan.

Han reducido su porcentaje de la cartera en bancos, pero tienen un fondo específico del sector financiero, el Meta Finanzas. ¿Qué espera de los valores bancarios?

No creo en el sector financiero español. Mejor no tocarlo. Llevan ocho años cayendo y los que se nos antojaban por sus precios baratos han ido perforándolos año a año. Eso sí, no descartaría invertir en ellos, pero solo con vocación especulativa. Espero un proceso de concentración donde finalmente solo queden tres entidades: BBVA, Santander y CaixaBank. Respecto a Meta Finanzas, hemos decidido eliminar este fondo y centrarnos más en Meta América.

¿Cuál es la filosofía de gestión de Metagestión?

Hacemos un seguimiento diario de los valores con mejor tendencia, con mayor fuerza, y preferiblemente si están cerca de máximos. Miramos los datos fundamentales, como las ventas de los últimos diez años, los beneficios y el ROE. Además, las apuestas bajistas sobre estos valores tienen que ser inferiores al 2% de su capital. No somos partidarios de la gestión value (compañías de calidad infravaloradas), sino de la tendencia del valor. No invierto a dos años vista porque crea que un valor esté barato. Nosotros cambiamos a diario el peso de nuestras carteras, estamos muy encima.

¿Por qué va tan mal la Bolsa española?

Hay un gran peso del sector bancario y de compañías como Telefónica a las que les han salido nuevos rivales. No tenemos muchas empresas. Además, creo que hay que cambiar la percepción que tienen de nuestra economía y de nuestra Bolsa los inversores institucionales extranjeros. Comentarios contrarios al peso del turismo en la economía no ayudan. Es muy difícil que el Ibex tenga tirón aunque esté barato. Es necesario dar seguridad jurídica y vender el país en los mercados.

¿Cómo van sus fondos internacionales en el año? ¿Qué pasará con el dólar?

El Metavalor Internacional cae un 3,5% en el año y estamos posicionados en el puesto 122 de un total de 280 fondos. Hemos hecho una apuesta clara por valores tecnológicos como Amazon, Facebook, Apple, Logitech... Eso sí, cuando el Covid-19 esté más controlado creemos que va a haber un salto del dinero desde las tecnológicas a las industriales. La idea es que el Dow Jones reduzca o elimine el diferencial de rentabilidad que ahora mantiene frente al Nasdaq, índice al que pueden llegar las pérdidas o mantenerse. Nuestro fondo Meta América está yendo muy bien, con una ganancia del 8,4% en el año, y sigo viendo fuerte el mercado estadounidense. La verdad es que no tenemos cobertura por el riesgo de la divisa. Nuestra previsión es que, como máximo, el euro llegue a los 1,21 dólares, luego tendrá que bajar. Si superase ese nivel de 1,21 dólares, sí que nos plantearíamos alguna cobertura de divisa.

¿Cómo afecta a una gestora privada este año tan difícil? ¿Qué planes tienen?

Tenemos dos iniciativas importantes para el próximo mes de diciembre. Lanzaremos una sicav luxemburguesa de nuestro fondo Metavalor Global, que comercializaremos primero en Italia y luego en Bélgica, Alemania, Suiza y Portugal. Otro proyecto importante es crear dentro de Metagestión una división de gestión de carteras de acciones. Ofreceremos tres modelos según el perfil de riesgo para los partícipes que tengan menos de 150.000 euros, y a partir de esa cantidad haremos esa gestión personalizada. Por otra parte, este es un año difícil para reducir costes y ajustarse al nuevo patrimonio. Actualmente gestionamos 550 millones de euros y comenzamos el año en 677 millones. El 90% de esta pérdida de patrimonio se ha debido a las rentabilidades negativas de algunos de nuestros fondos. Los partícipes han aguantado muy bien y nuestros fondos de inversión, después del impacto inicial, también han ido mejorando en rentabilidad.