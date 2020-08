El iPhone 12 filtrado en video: pantalla de 120 Hz, cámara lenta de 4K y carga rápida de 20W

John Prosser, el director del canal de YouTube Front Page Tech, acaba de lanzar un video que proporciona mucha información sobre el nuevo iPhone 12 Pro Max. Prosser asegura haber tenido acceso a uno de los iPhone PVT, que son una pequeña hornada de dispositivos que Apple fabrica para probar todas las funciones del modelo final justo antes de que este entre en producción el mes que viene. Aunque no es un modelo definitivo, debería ser el modelo más cercano a cuando llegue el día del discurso.

Pantalla de 120Hz y mismo notch, mejor Face ID

Pantalla Super Retina XDR de 6,67 pulgadas de 2788x1284 (458 ppp). La pantalla finalmente incluye una frecuencia de actualización de 120Hz, pero no todos los dispositivos PVT tienen una frecuencia de actualización, por lo que no está claro si la versión final tiene esta frecuencia de actualización. El hecho de que esta unidad PVT tenga 120Hz, no es indicativo de que las unidades comerciales vayan a tener esta frecuencia.,

Se mantiene el mismo notch que en la generación anterior, será del mismo tamaño que al infame pestaña que tenemos en el iPhone 11 y no una versión reducida. Según el video, las etiquetas "Face ID" y "Selfie camera" parecen pequeñas, pero debido a que la pantalla es más grande y la cantidad de cuadros se reduce.

LiDAR confirmado con nuevas funciones de cámara

Enfoque automático asistido por LIDAR, grabación de video 4K a 120FPS y cámara lenta 4K a 240Fps. Actualmente, el iPhone usa su cámara para calcular la profundidad y realizar este tipo de cálculos, pero LiDAR es un método extremadamente preciso que le permite hacer cosas increíbles al tomar fotos y videos de postproducción. El software del dispositivo menciona un modo nocturno avanzado y un sistema de reducción de ruido avanzado para fotografía nocturna, pero no aclara cómo funciona.

Carga rápida y mejoras energéticas

Incluirá carga rápida e inalámbrica de 20W de potencia. El cargador se venderá aparte. Además, ayer ya nos hacíamos eco de las mejoras de eficiencia energética que iban a traer los próximos iPhones.

Todavía sin fecha de presentación oficial

Todavía tenemos que esperar para asegurarnos de que todas estas funciones puedan llegar al dispositivo final. La producción del nuevo iPhone comenzará en septiembre. En cuanto a su presentación, aún no hay una fecha exacta. Apple solo confirmó que se retrasará. Se cree que esto sucedió a mediados de octubre, pero esta pandemia puede retrasarlo aún más.