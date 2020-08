El iPhone plegable de Apple parece ser una realidad

Apple está desarrollando su propia tecnología de teléfonos plegables, la tecnología de estos dispositivos está mejorando a pasos agigantados y la marca no quiere perdérselo. Ya ha patentado tecnología destinada a su uso en teléfonos inteligentes plegables. Pero ahora una filtración nos trae emocionantes noticias del futuro iPhone plegable que definitivamente serán de interés para los fanáticos de Apple.

El filtrador de Apple Jon Prosser vuelve con nueva información

El YouTuber Jon Prosser, un prolífico filtrador de rumores de Apple, con acceso a fuentes familiarizadas de Apple y que filtró múltiples detalles sobre el iPhone SE antes de que se lanzara el teléfono, ahora está publicando una serie de noticias sobre el iPhone plegable durante su último video de YouTube, después de presentar un video conceptual de iPhone plegable.

En el video publicado se puede ver un concepto hecho por fanáticos, del cual Prosser se hace eco añadiendo que los planes de Apple con este tipo de dispositivo son reales. No está claro cuándo Apple podría lanzar el prototipo que Prosser detalló, pero el filtrador abordó por primera vez el iPhone plegable hace unos meses, pero ahora tiene más información al respecto.

Prototipo iPhone plegable Prototipo

Un iPhone plegable diferente a lo que la gente se imagina

Comenta que el iPhone plegable es real, pero no es el dispositivo plegable que la gente imagina. Dijo que el prototipo en el que está trabajando Apple tiene "como una bisagra de tela" y tiene dos pantallas separadas en el interior. La bisagra de tela mantendría fuera los escombros y sería más duradera que los teléfonos plegables actuales. La pantalla en sí no se puede doblar ni plegar, por lo que no es un dispositivo como el Galaxy Fold. Pero cuando se abre, el teléfono supuestamente se vería como si tuviera una sola pantalla continua en lugar de dos paneles colocados uno al lado del otro.

El prototipo de Apple tiene bordes de acero inoxidable como el iPhone 11 y no hay notch en la parte interna de la pantalla. En cambio, Prosser dice que hay una pantalla externa secundaria con una pequeña "frente" donde se encuentran los componentes de Face ID. Por lo que parece, el iPhone plegable sería de la variedad iPhone Flip: un teléfono de concha como el Galaxy Z Flip de Samsung en lugar de un dispositivo plegable vertical.

Sin información 100% veraz por el momento

Independientemente de la precisión de Prosser en el pasado, actualmente es imposible verificar la información. Apple generalmente no comparte información detallada sobre dispositivos prototipo como lo hacen otras compañías de tecnología, por lo que no hay garantía de que el primer teléfono plegable de Apple termine como afirma Prosser.