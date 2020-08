El exjefe de Pemex amplia las acusaciones de corrupción a tres expresidentes mexicanos

Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) acusado de recibir sobornos del conglomerado brasileño Odebrecht, acusa ahora a de corrupción a 16 políticos, entre los que se encuentran tres expresidentes mexicanos: Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari.

Asimismo, en la denunciada presentada por Lozoya ante la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado 11 de agosto y filtrada a los medios mexicanos este miércoles, también figuran dos exministros, tres gobernadores en activo, dos exdirectores de la paraestatal Pemex, un excandidato presidencial de la derecha y varios senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), las dos formaciones que han gobernado durante los últimos 90 años en el país.

En su denuncia Lozoya detalla que se repartieron maletas de dinero de Odebrecht para la campaña de Peña Nieto. También se distribuyeron importantes sumas de dinero a diputados para que impulsaran la reforma energética, un cambio legal considerado como una de las reformas estrella del Gobierno de Peña Nieto, que dio acceso a las empresas privadas a la explotación del petróleo mexicano.

El documento filtrado está protegido bajo secreto de sumario pero se ha difundido tres días después de que el actual dirigente mexicano, Andres Manuel López Obrador, pidiera que se hiciera público. Por esta razón, la fiscalía ha anunciado que se investigará la filtración y se citará a “quienes hayan tenido acceso al documento”.

Mientras tanto, López Obrador ha subrayado que las acusaciones realizadas por Lozoya son “muy serias”. “No significa que todo lo que ahí se dice sea cierto, falta que la autoridad, en esta caso la Fiscalía, recabe todas las pruebas que ahí se ofrecen”, remarcó. Asimismo, deseó también que se llame a los involucrados que se mencionan en la denuncia a declarar. “Que no haya ocultamiento de la información, que no se manipule y no haya silencio. Que se sepa todo”, subrayó el presidente, quien dijo desconocer quién filtró la denuncia.

Lozoya, director de Pemex entre 2012 y 2016, fue extraditado el 17 de julio de España a México. En el país americano afronta un proceso en libertad condicional por recibir 10,5 millones de dólares de Odebrecht como asesor de la campaña presidencial de 2012 y después como director de Pemex y otro por la compraventa irregular de la planta de una planta de fertilizantes.