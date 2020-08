Ahora se pueden enviar notas de voz de WhatsApp desde el asistente de Google

Si recibes un nuevo mensaje y en ese momento no puedes tocar el móvil, ya sea porque estás conduciendo o no te apetece moverte para cogerlo, puedes pedirle al Asistente de Google que te lea tus mensajes de WhatsApp, Telegram, Messenger y cía. No hay que olvidar que es un manos libres.

Google ahora se actualiza sacando una versión de notas de voz como las de WhatsApp es la de enviar notas de voz. Hasta ahora el asistente de Google nos permitía enviar todo tipo de mensajes a través de la app de mensajería, pero ahora también se unen las populares notas de voz. Estop es capaz de hacer, gracias a la última actualización del asistente puede enviar mensajes de esta manera en algunos países (regiones).

Envía notas de voz de WhatsApp con Google Assistant

En algunos países / regiones, ya es posible enviar mensajes de voz en WhatsApp de forma sencilla a través del Asistente de Google. Además, estos mensajes se pueden enviar a cualquier persona que queramos de nuestros contactos sin tocar el teléfono. Una función más cómoda, porque todas las operaciones se pueden realizar con comandos de voz sin tener que presionar el botón de grabación de WhatsApp de forma continua para enviar mensajes de voz. De hecho, solo necesita proporcionarle al Asistente de Google la siguiente información:

“Hey Google! Envía un mensaje de audio”

Es entonces cuando el asistente de voz nos pregunta sobre la persona a la que le enviaremos un mensaje de voz. El audio se enviará inmediatamente después de que comience la grabación. Después de grabar, el asistente enviará el mensaje al contacto.

La primera vez que enviemos uno de estos mensajes, tendremos que elegir cuál de las apps de mensajería instaladas en nuestro móvil será la predeterminada para este fin. Puede ser WhatsApp, o también otras alternativas para poder enviar mensajes de audio adelantando pasos y ahorrando tiempo, por ejemplo, diciendo:

"Hey Google! envía un mensaje de audio a Pedro diciendo que llego tarde"

Actualmente, esta función solo está disponible cuando la solicitamos en inglés por teléfono, de lo contrario no llamará nuestra atención porque, como mencionamos al principio, esta función solo está disponible en países de habla inglesa y Brasil. En cualquier caso, pronto llegará a los países de habla hispana. No hay duda de que usaremos una de las funciones del Asistente de Google con más frecuencia, y ya puedes probarla.

WhatsApp