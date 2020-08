El Gobierno pide un traslado "riguroso" de las restricciones pactadas con las comunidades

El Gobierno ha hecho un llamamiento este miércoles a aplicar "con el máximo rigor" las medidas adicionales de prevención acordadas con las comunidades para controlar el avance del coronavirus,

como el cierre del ocio nocturno o la prohibición de fumar en la calle a menos de dos metros de otra persona.



Lo ha hecho tras analizar la evolución de la pandemia en una nueva reunión de seguimiento sobre la situación del COVID-19 que ha mantenido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director del Centro de Coordinación de Alertas y

Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón.



Desde el Ejecutivo, que sigue "en todo momento con especial atención" el desarrollo de la pandemia, creen que en estos momentos se están adoptando las medidas "más efectivas" para controlar la transmisión del coronavirus en coordinación con las comunidades.



Y ellas, a su vez, están tomando las decisiones "apropiadas" con este mismo objetivo, como son el aislamiento de los contagiados y de sus contactos estrechos o los confinamientos parciales allí donde resulta necesario. Pero es "absolutamente imprescindible aplicar con rigor" las once

actuaciones coordinadas consensuadas el pasado viernes en la reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el pasado viernes.



Entre esas once actuaciones, a las que se añadían tres recomendaciones y un recordatorio y que poco a poco las autonomías están implementando en sus territorios, se encuentran el cierre de discotecas y otros locales nocturnos, la prohibición de fumar al aire libre cuando no se pueda mantenerla distancia de seguridad o el límite del horario de bares y restaurantes

hasta la 1 de la madrugada.



Además, según abunda el Gobierno, el plan de respuesta temprana acordado con las comunidades a mediados de julio "se está aplicando y está funcionando", pero recuerda la importancia de llevar también a cabo un "estricto cumplimiento" de las medidas de prevención general ya conocidas, como la higiene de manos, mantener la distancia social y usar las mascarillas.

Mientras hoy han seguido entrando en vigor la traslación de estas restricciones en las comunidades autónomas. Las nuevas normas se aplican desde hoy en el País Vasco después de que se publiquen a lo largo de la tarde en una edición especial del Boletín Oficial del País Vasco.

Cuando se publique, además de las once restricciones pactadas por el Ministerio de Sanidad y las comunidades el pasado viernes, en el País Vasco no se permitirán los grupos de más de 10 personas en la vía pública y en establecimientos hosteleros y txokos.



Además, los bares, restaurantes y txokos deberán cerrar a la 1 de la madrugada, no podrán aceptar clientes ni expedir consumición alguna desde una hora antes, y en ellos no se podrá consumir de pie. Los grupos de personas por mesa deberán ser de 10 como máximo y tendrá que haber

una distancia de 1,5 metros entre el cliente de una mesa y el inmediato de la siguiente.