‘Fortnite’ puede acabar ganando frente a Apple y Google

Cuanto más cambian las cosas, más siguen igual. El dueño de Fortnite, Epic Games, está peleando con Apple y Alphabet por los ingresos del juego. En las disputas entre las compañías de cable y las de medios, las batallas públicas pueden terminar en pequeñas victorias para los contenidos. Aquí puede pasar lo mismo.

Epic presentó una demanda federal el jueves después de que Google y Apple echaran a Fortnite de sus tiendas de aplis. Dicen que infringe sus normas: anima a los consumidores a pagarle directamente para evitar la comisión del 30% de las plataformas. Epic dice que no quiere dinero, solo defender la competencia.

El videojuego, en una campaña que parodia de forma descarada el anuncio 1984 de Apple, trata de pintar a las Big Tech como monopolistas codiciosas. Eso lo han hecho otros como Spotify, que también se metió en una disputa pública con Apple. Y no es distinto de los conflictos entre distribuidores de satélite y cable como Dish Network y cadenas como CBS.

A menudo los creadores de contenido (como los de Bob Esponja, de ViacomCBS) pueden forzar un apagón que impide a los espectadores ver una cierta cadena durante un tiempo. Los consumidores se quejan directamente a la compañía de cable o, peor aún, cancelan su suscripción. El resultado suele depender de la presión del público.

El auge de servicios de streaming como Disney+ puede perjudicar a los distribuidores, y Epic también tiene opciones. Seguro que los jugadores usan Apple y Google para descargar Fortnite, pero muchos de ellos juegan en consolas y pagan directamente a Epic.

La marca de videojuegos sigue necesitando a Apple para llegar a los millones de dueños de iPhone al igual que las empresas de medios tienen una dependencia mutua aunque tensa con las compañías de cable. Pero Epic tiene un as en la manga. Los supervisores de Estados Unidos se mueren por pillar a las grandes tecnológicas. Puede que Fortnite vuelva a las tiendas de aplicaciones, pero eso no significa que Apple y Google no sientan cómo les muerden en los talones.

Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías