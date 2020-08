Estas son las cuentas bancarias que aún remuneran los ahorros

Hace tiempo que los clientes dejaron de esperar elevadas remuneraciones por sus ahorros. De hecho, en el último año, el objetivo pasó a ser simplemente encontrar un producto que no cobrara por su mantenimiento. El Covid-19 puso en suspenso muchas de estas nuevas comisiones, aunque ya se han ido recuperando en el regreso a la nueva normalidad. Y ante las pérdidas que la crisis por la pandemia va a dejar en la banca, surge la duda de si habrá más recortes en las remuneraciones de las cuentas.

En todo caso, recibir las pocas bonificaciones que quedan no es tarea sencilla. Las entidades exigen numerosas condiciones con el fin de vincular a los usuarios con un premio inicial. En la actualidad, la mejor oferta es la de MyInvestor, con una rentabilidad del 1% TAE para saldos de hasta 15.000 euros, solo por operar online.

Por cuantía de la bonificación, siguen destacando CaixaBank y Bankinter. La Cuenta Family de la primera ofrece un 5% para saldos de hasta 5.000 euros durante dos años si se domicilia una nómina de al menos 2.500 euros y tres recibos y se realizan tres compras con tarjeta al trimestre. Bankinter da un 5% TAE el primer año y un 2% TAE el segundo, también para saldos máximos de 5.000 euros. La entidad mantuvo estos premios durante el estado de alarma a pesar de que dejaran de cumplir alguna de las condiciones solicitadas: domiciliación de nómina o pensión de al menos 1.000 euros al mes y tres recibos al trimestre.

La oferta de la Cuenta Expansión Plus de Sabadell es algo inferior, pero eleva el saldo a bonificar hasta los 10.000 euros, ofreciendo un 2,97% TAE los 12 primeros meses y un 3% los 12 siguientes. No obstante, para beneficiarse de ello es necesario domiciliar una nómina o pensión de un mínimo de 3.000 euros, así como dos recibos domésticos, realizar una compra al mes con la tarjeta de crédito y tener un saldo en productos de ahorro o inversión de al menos 30.000 euros. En un rango similar se encuentra la Cuenta Ahorro Bienvenida Nómina de Openbank, que ha ido recortando la rentabilidad, y con pocas condiciones. En la actualidad, ofrece un 2,66% TAE los primeros seis meses. Después, se convierte en Cuenta de Ahorro Openbank, con una bonificación del 0,2%. El saldo máximo premiado es de 5.000 euros. La última entidad que ofrece una rentabilidad superior al 1%, en concreto un 1,4% TAE, es Banco Mediolanum –para ahorros que no superen los 15.000 euros–. Para obtenerla hay que ser primer titular de productos de inversión o ahorro por al menos 25.000 euros y cumplir otra condición como, entre otras opciones, la domiciliación de una nómina de 700 euros y de dos recibos de al menos 250 euros mensuales.

Cajamar ofrece hasta un 1% TAE pero su Cuenta 360º es más exigente. El cliente debe domiciliar una nómina de un mínimo de 645,3 euros (o pensión de 300 euros) y cumplir otras dos vinculaciones, como aportaciones a planes de pensiones, contratación de seguros o compras con tarjeta.

Por debajo del punto porcentual, se encuentran las ofertas de dos entidades 100% online (Evo Banco y Pibank) y Abanca. Las dos primeras ofrecen una rentabilidad del 0,05% y el 0,5%, respectivamente. Beneficios bajos pero a cambio de los cuales solo se pide la domiciliación del salario. Evo también da la opción de vincularse domiciliando recibos, manteniendo un saldo de 10.000 euros o contratando otro producto del banco. Por último, Abanca bonifica los ahorros de sus clientes un 0,01%, al pasar el saldo excedente de 3.000 euros a un depósito remunerado.