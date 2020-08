La CNMV exige a más de 50 fondos que alerten de que la volatilidad ha elevado su riesgo

Más cambios. Entre las gestoras que han comunicado cambios en el indicador de riesgo/rentabilidad aparecen Santander AM, Bankia Fondos, CaixaBank AM, Mutuactivos, Credit Suisse Gestión o Sabadell AM. Esta última ha informado incluso de que el riesgo de su hedge fund Sabadell Selección Épsilon ha pasado de ser “elevado” a “muy elevado”. El número de productos que han informado de los cambios es significativo, con más de 50 comunicaciones, pero aun así es relativamente pequeño en comparación con los alrededor de 2.700 fondos de inversión registrados en la CNMV, según los últimos datos de Inverco, la asociación del sector. Fuentes del mercado señalan que habrá más comunicaciones.