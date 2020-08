Microsoft vuelve a tener móvil: lanzará Surface Duo de doble pantalla el 10 de septiembre

Microsoft lanzará el próximo 10 de septiembre su primer móvil desde que fracasó con los Nokia Lumia y abandonó Windows Phone hace varios años. Se trata de su teléfono inteligente Surface Duo de doble pantalla, que funcionará con el sistema operativo Android de Google y tendrá un precio de partida de 1.399 dólares. El dispositivo, que ya está disponible para la reserva, se estrenará inicialmente en EE UU, según ha precisado el gigante tecnológico, quien también ha añadido que está diseñado específicamente para "la productividad móvil, al reunir las experiencias de Microsoft 365 y el ecosistema completo de aplicaciones móviles de Android en un solo dispositivo".

El Surface Duo, que ya fue adelantado por la multinacional en octubre de 2019, tiene dos pantallas que unidas suman una de 8,1 pulgadas, y se pliega como un libro. A diferencia de los dispositivos de Samsung, como el Galaxy Z Fold 2, que usan un vidrio flexible especial para crear una sola pantalla, el Duo tiene dos pantallas tradicionales separadas por una bisagra pero sincronizadas. Dicha bisagra de 360 grados permite utilizar cada pantalla individualmente o en conjunto y en diferentes modos.

Panos Panay, director de Producto y Windows de Microsoft, explica, por ejemplo, como un usuario podrá utilizar el teléfono si celebra una reunión virtual con Microsoft Teams. "En una pantalla podrá ver a los participantes de la reunión mientras presenta diapositivas de PowerPoint en la otra". El ejecutivo también cuenta que con Surface Duo se podrá abrir la aplicación Amazon Kindle y leer sobre el terminal como si fuera un libro, y si el dispositivo se coloca como una tienda de campaña, se podrá ver un vídeo con las manos libres". Otras posibilidades serán posible con la aplicación de correo electrónico Outloook. Al hacer clic en un enlace en un email el texto se abrirá en la pantalla opuesta de modo que el usuario puede seguir leyendo o respondiendo.

"No estamos tratando de reinventar el teléfono. Pero creo que esta es una mejor manera de hacer las cosas", dijo Panay, que asegura que Surface Duo "inspirará a las personas a repensar cómo quieren usar el dispositivo de bolsillo".

La configuración de doble pantalla también permite a los usuarios emparejar aplicaciones que no son de Microsoft, como las redes sociales Twitter e Instagram, una al lado de la otra. Y si se empareja el erminal con un controlador Bluetooth compatible se podrá jugar con juegos en Xbox Games Pass Ultimate o con Surface Earbuds (también disponible el mismo día) para escuchar la lista de reproducción musical o podcast favoritos. La compañía también explicó que los usuarios podrán tomar fácilmente notas con el lápiz Surface Slim Pen, que venderán por separado.

Panay cuenta que una de las combinaciones favoritas del consejero delegado de Microsoft, Satya Nadella, es usar la aplicación Kindle de Amazon.com para leer libros mientras toma notas con un lápiz en la aplicación OneNote de Microsoft en la otra pantalla.

"Nuestra investigación interna muestra que tres de cada cuatro personas tienen dificultad para completar tareas complejas mientras están lejos de un ordenador. Esto se debe a que los teléfonos inteligentes con una sola pantalla no están diseñados para que puedan hacer fácilmente varias cosas a la vez", resalta Panay, defendiendo por qué la apuesta de Microsoft por un smartphone de doble pantalla. "Sabemos que los dispositivos de doble pantalla no solo ayudan a las personas a completar tareas complejas más rápido, sino que también requieren menos esfuerzo cognitivo".

Panay explica que Microsoft ha elegido el sistema operativo de Google porque le daría a los usuarios acceso al gran ecosistema de aplicaciones móviles de Android. "Tener la Play Store es fundamental", asegura. El directivo también destaca que su compañía ha trabajado para optimizar aplicaciones que incluyen Office, Outlook, Teams, Edge, OneNote, OneDrive, Microsoft To Do y otras más para funcionar en dos pantallas. Los usuarios podrán, por ejemplo, copiar y pegar contenido fácilmente entre su Surface Duo y su PC. "Ya no tendrán que enviarse correos electrónicos o mensajes de texto para transferir información", dice Panay.