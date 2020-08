El euríbor vuelve a caer con fuerza y roza mínimos históricos cerca del -0,4%

La tendencia alcista iniciada por el euríbor a 12 meses con la pandemia es cosa del pasado. Después de que regresaran los retrocesos en junio y julio, tan solo en los 10 primeros días de agosto, el índice cede cerca de ocho puntos básicos –la mitad de lo que lo hizo en julio– y se aproxima a sus mínimos históricos. Ayer, el euríbor diario se situaba en el -0,356%, dejando la media del mes en el -0,345%. Con esta evolución, se acerca a su nivel más bajo (-0,399%), registrado el 21 de agosto de 2019. Dicho mes, la media cerró en el -0,356%. El escenario da margen al indicador más utilizado para referenciar las hipotecas variables en España para cerrar agosto en un nuevo récord por lo bajo.

Los expertos no prevén que la situación cambie bruscamente en los próximos meses salvo que se produzcan cambios en la evolución de la pandemia o en la política del Banco Central Europeo. De hecho, fueron las nuevas inyecciones de capital de la institución dirigida por Christine Lagarde anunciadas en junio las que invirtieron la tendencia iniciada por el índice en marzo como consecuencia de las tensiones bancarias y la ausencia de una esperada bajada de tipos ante la crisis económica derivada del Covid-19. Ante la pandemia, el euríbor reaccionó con fuertes subidas que lo llevaron a acercarse a niveles muy próximos a cero: la media de mayó fue de -0,081%, un nivel que no veía desde diciembre de 2016.

No fue hasta que el BCE anunció que ampliaba en 600.000 millones de euros su programa especial de compras contra el Covid-19 cuando el indicador reaccionó regresando a los descensos. Y ya en julio recuperó los niveles prepandemia, cerrando el mes en el -0,279% de media. No obstante, estas caídas del índice por ahora no han resultado en un abaratamiento de las hipotecas variables con revisión anual, puesto que hace un año la tasa era ligeramente inferior, del -0,283%. De continuar el descenso de agosto, los prestatarios sí que podrían percibir ya cambios en sus cuotas.

Antes de que estallara la pandemia y tras el mínimo indicado del mes de agosto de 2019, el euríbor a 12 meses inició una tendencia alcista que se prolongó durante cinco meses y lo llevó al -0,253% en enero. Dicha alza se interrumpió en febrero, cuando regresó al -0,288%, para retomar bruscamente las mencionadas subidas con motivo del Covid-19.