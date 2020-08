Francia tampoco recomienda viajar a Aragón, como sugirió hace días con Cataluña

Francia desaconseja ahora viajar a Aragón por la situación epidémica allí, con lo que se convierte en la segunda comunidad autónoma española afectada por esa recomendación junto a Cataluña, adonde ya se pedía evitar esos desplazamientos desde el 24 de julio. En su página web de consejos a los viajeros, el Ministerio francés de Asuntos Exteriores indica que se desaconseja ir a Aragón hasta que "la situación se restablezca" por "la evolución de la situación epidémica".

El Ministerio incita "fuertemente" a que los franceses que se encuentran actualmente en Aragón a su vuelta a Francia se hagan un test PCR, para ver si se han infectado por el Covid-19, aunque no les obliga ni les exige que hagan cuarentena. Recuerda que en Aragón hay que llevar mascarilla "en cualquier circunstancia" y que hay siete comarcas, incluidas las ciudades de Huesca y Zaragoza, que han tomado disposiciones especiales que han supuesto dar marcha atrás en los planes de dirigirse a la "nueva normalidad" y se aplica la llamada "fase 2 flexibilizada".

Evolución de nuevos casos diarios de coronavirus en Aragón. EP

Desde que lo anunció el pasado 24 de julio su primer ministro, Jean Castex, Francia también desaconseja viajar a Cataluña e igualmente pide a los franceses que se encuentren allí a hacerse una prueba de coronavirus a su vuelta a su país. En sus consejos a los viajeros, se refiere a la situación en el área metropolitana de Barcelona y en la provincia de Lleida a las comarcas del Segrià, donde se encuentra la capital, y a la Noguera.

El Ministerio también hace un apunte sobre la provincia de Lugo, pero allí no hay ninguna recomendación particular. En concreto, se alude a que las autoridades gallegas decidieron imponer un confinamiento de cinco días, del 6 al 10 de julio, en 14 municipios tras detectarse un foco con un centenar de casos positivos en A Mariña. Sobre España como conjunto, insiste en que desde el 21 de junio no hay ninguna limitación para entrar en su territorio ni hay ninguna obligación de cuarentena en vigor.

Test obligatorio en Alemania para retornados de zonas de riesgo

Los test de Covid-19 serán obligatorios en Alemania a partir de este sábado para todos los viajeros que regresen de zonas consideradas como de alto riesgo, entre las que actualmente se cuentan Cataluña, Aragón y Navarra, informó el ministro de Sanidad, Jens Spahn. El plan de introducir test obligatorios se había aprobado ya hace varios días, pero todavía no se había fijado la fecha. "Está claro que se trata de un recorte de las libertades del individuo pero me parece proporcionado a la situación y asumible", dijo Spahn ante la prensa. "La libertad implica también responsabilidad hacia los otros", agregó.

Spahn subrayó que los test deberán ser gratuitos para los afectados y rechazó propuestas según las cuales los viajeros deberán pagarlos por haber viajado a zonas de riesgo por su propia responsabilidad. "Esas propuestas son populistas", consideró Spahn. El ministro recordó que, pese al peligro que implica el regreso de viajeros de zonas de riesgo, el mayor número de los contagios se sigue produciendo en Alemania.

Los nuevos contagios vienen aumentando en Alemania desde hace varios días por lo que el Instituto Robert Koch (RKI) de virología ha expresado en repetidas ocasiones su preocupación. Las autoridades sanitarias alemanas contabilizaron en las últimas 24 horas 1.045 nuevos contagios por coronavirus, de manera que la cifra de casos activos se sitúa en unos 8.700, según datos del RKI.

La cifra total de positivos desde que se diera a conocer el primer caso de contagio en el país el pasado 27 de enero asciende a 213.067, de los cuales 195.200 constan como sanados. El factor de reproducción (R) menos estable, basado en una comparativa de las infecciones en un intervalo de cuatro días respecto a los cuatro días anteriores y que refleja la evolución de contagios de hace aproximadamente una semana y media, retrocedió de 1,02 a 0,9, señaló el RKI en su informe diario difundido ayer por la tarde.

Por otro lado, el factor R que toma en consideración las infecciones en un intervalo de siete días respecto a los siete anteriores, y que por lo tanto es considerado más estable al permitir un mayor balance de las oscilaciones derivadas de brotes localizados, descendió de 0,99 a 0,97. Este segundo valor refleja la evolución de contagios de hace 8 a 16 días.

Aunque las calles alemanas reflejan el regreso a la "nueva normalidad" y los primeros escolares han vuelto ya a las aulas, la gran mayoría de ciudadanos no considera que se vaya a mantener la situación y cree que habrá un nuevo parón de la vida pública, con considerables daños para la economía.

Hungría retira a España de los destinos seguros

Las autoridades sanitarias de Hungría han retirado a España de la lista de los destinos más seguros, lo que obliga a los viajeros que lleguen desde allí a presentar dos pruebas PCR negativas en el plazo de cinco días o someterse a una cuarentena de dos semanas. España pasa del "verde" al "amarillo" en el semáforo húngaro que muestra la situación en cada país según tres colores, con el rojo como la situación más grave. La medida, justificada por el aumento de los positivos en España, entrará en vigor mañana, 7 de agosto, ya que "el contagio del coronavirus y el riesgo ya no es bajo", informó la agencia MTI.

Los viajeros que llegan a Hungría desde un país con categoría "verde" pueden entrar sin restricciones, mientras que desde uno "amarillo" deben someterse a una cuarentena de 14 días o presentar en cinco días y con 48 horas de diferencia dos pruebas negativas. La mayoría de los países de la Unión Europea se encuentra en la categoría "verde", aunque en la "amarilla" están Bulgaria, Reino Unido, Suecia y Rumanía, así como otros países ajenos al bloque, como Serbia, Rusia, EEUU o China, entre otros.

En la categoría roja, que supone la prohibición de entrada a Hungría, se encuentran, entre otros, Albania, Kosovo, Montenegro, Ucrania, así como la mayoría de los países asiáticos, americanos y africanos. En Hungría actualmente hay 4.564 casos confirmados de coronavirus y 599 personas han muerto desde el inicio de la pandemia.