El teclado de Google ya te recomienda qué GIF adjuntar en un mensaje

Está muy bien eso de que las apps y algunos servicios instalados en nuestro smartphone nos ofrezcan ayuda sobre las circunstancias más variadas pero, los más desconfiados, no podemos dejar de ver en esas ventajas una excusa para conocer qué estamos hablando, de qué y con quién. Y el teclado de Google es muy inteligente y predictivo, pero no podría serlo si no supiera qué estamos, o qué nos están, escribiendo.

El caso es que el teclado de Google vuelve a darnos muestras de que puede echarnos una mano a la hora de responder rápidamente a cualquier mensaje que recibamos gracias a las mejoras que han sido añadidas a las últimas versiones y que, de momento, no están disponibles para el público general. Se trata de un nuevo sistema que no solo afina más las contestaciones a ciertas preguntas, sino que alcanza también a los GIF.

Responde rápido, sin escribir nada

Todas estas mejoras que incluye el Gboard de Google están orientadas a hacernos perder el menor tiempo posible cuando no queremos dedicarle demasiada atención a una charla que mantenemos, por ejemplo, a través de WhatsApp. Así, el teclado se encarga de sugerirnos palabras, frases hechas y, ahora, también potenciales respuestas a una pregunta.

GBoard y las nuevas recomendaciones.

Si Gboard detecta que nos han hecho una pregunta en el último mensaje que nos la llegado, el teclado nos ofrecerá tres alternativas estándar: "Sí", "No" y "Yeah", aunque tiene otras. La idea es que de un simple toque en la pantalla liquidemos el dilema de contestar. Ahora bien, y aquí viene algo que nos levanta cierta inquietud: ¿esos mensajes que es capaz de leer el teclado de Google acabarán en algún servidor de los de Mountain View para entrar a formar parte del dossier que tienen de nosotros?

La cuestión de la privacidad no es un tema menor y siempre lo tenéis que calibrar a la hora de disfrutar de estos servicios que NUNCA son gratuitos. ¿Merece la pena evitarnos un segundo en escribir un "Sí" y ahorrarnos la sospecha de que todo lo que escribimos, y nos escriben, termine monitorizado por "quién sabe dónde"? Recordad los permisos que concedéis en las apps, dicen mucho de lo que de verdad quieren conocer de nuestra actividad diaria.

Sugerencias de GIF en el teclado de Google.

Además de esas contestaciones a preguntas o un afinado mayor de las predicciones de lo que queremos escribir, el Gboard también se detiene en los GIF, que nos empezará a recomendar si (de nuevo) cree que la conversación va por los derroteros adecuados como para romper la monotonía de un texto con uno de esos memes tan graciosos. Como siempre, estas novedades irán llegando poco a poco aunque, en Android, existen versiones disponibles de esta APK en algunas fuentes fiables donde podemos descargarla sin problemas.