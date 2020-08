Microsoft reanuda la negociación para comprar TikTok tras una conversación entre Nadella y Trump

Microsoft ha asegurado que está preparado para continuar las conversaciones para explorar una adquisición de TikTok en EE UU. El gigante del software, que había anunciado inicialmente este domingo que paraba las negociaciones, colgó horas después un comunicado en su blog en el que aclaraba que, tras mantener una conversación su consejero delegado, Satya Nadella, y el presidente de EE UU, Donald Trump, las negociaciones para avanzar en la operación continuaban.

El creador de Windows aseguró que se compromete a adquirir la red social china sujeto a una revisión de seguridad completa. "Microsoft se moverá rápidamente para entablar conversaciones con la empresa matriz de TikTok, ByteDance", dice la nota, que aclara que las negociaciones se desarrollarán en cuestión de semanas y que se completarán a más tardar el 15 de septiembre. "Durante este proceso, Microsoft espera continuar el diálogo con el Gobierno de EE UU, incluso con el presidente", añade la compañía.

El comunicado emitido por Microsoft es la primera confirmación oficial de que el gigante del software está interesado en adquirir el negocio estadounidense de TikTok. La nota precisa que Microsoft y ByteDance, propietaria de TikTok, explorar una propuesta preliminar que implicaría también la compra de la red social en Canadá, Australia y Nueva Zelanda. "Microsoft sería propietaria y operaría TikTok en estos mercados y podría invitar a otros inversores estadounidenses a participar de manera minoritaria en la operación", continúa el comunicado.

Las negociaciones entre Microsoft y ByteDance serían conformes con el Comité de Inversión Extranjera de EE UU. "Microsoft aprecia la participación personal del Gobierno de EE UU y del presidente Trump, que continúa desarrollando fuertes medidas de protección de seguridad para el país", añadió la compañía en su blog.

De materializarse la operación, TikTok cumpliría con los requisitos de seguridad y privacidad establecidos a nivel global, y el modelo operativo de la red social se "construiría para garantizar la transparencia a los usuarios, así como una adecuada supervisión de la seguridad" de la plataforma de microvídeos "por parte de los gobiernos de esos países", aclaró Microsoft.

La nota de Microsoft explica que, entre otras medidas, garantizarían que todos los datos privados de los usuarios estadounidenses de TikTok se transfieran y permanezcan en EE UU. También precisan que, en la medida de que esos datos estén actualmente almacenados fuera de EE UU, Microsoft se aseguraría de que dichos datos se elminen de los servidores de fuera del país, después de ser transferidos.

La multinacional estadounidense precisó, no obstante, que las negociaciones que mantiene con ByteDance son preliminares y no pueden garantizar que la operación llegue a concretarse en una compra. Microsoft también apuntó que no planear proporcionar detalles adicionales sobre las conversaciones hasta que no haya un resultado definitivo sobre las mismas.