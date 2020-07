La cúpula de MásMóvil negociará un nuevo bonus tras recibir 135 millones

Los directivos y empleados de MásMóvil tendrán una recompensa inmediata con la opa. Se liquidará el plan de incentivos que arrancó en 2017 y del que se beneficiarán 454 personas. El importe que recibirán será de unos 135 millones de euros, puesto que se repartieron 8,4 millones en stock options (derechos sobre la revalorización de acciones) con un precio de referencia de 6,44 euros. Con cada derecho se embolsarán, por tanto, 16 euros, teniendo el precio de la opa a 22,5 euros por título.

Los fondos se han comprometido además a negociar un nuevo plan de incentivos con la actual cúpula. Ya se aprobó uno en la junta del pasado 9 de julio, previsto para el periodo que va de septiembre de este año hasta febrero de 2024. De este se beneficiarán menos personas (111), pero el modus operandi es el mismo. Se distribuirán 8,5 millones de stock options, de los que Meinrad Spenger recibirá 2,85 millones, con un precio de referencia que estaba previsto que se fijara el 1 de septiembre, teniendo en cuenta la cotización en los tres meses anteriores.

En caso de que triunfen los planes de los fondos y MásMóvil abandone la Bolsa, esta fórmula no tiene sentido. No habrá manera sencilla de comprobar cuánto valen las acciones, pues ya no contarán con la liquidez que les brinda el mercado.

Así, los fondos se comprometen en el folleto de la opa a “negociar con el equipo gestor (representado a estos efectos por el consejero delegado actual) los términos de un plan de incentivos que se ajuste a esa nueva realidad de MásMóvil como sociedad no cotizada, en términos económicos al menos equivalentes al plan de 2020 y destinado a los mismos beneficiarios que el plan 2020, destinado a alinear los incentivos a largo plazo del equipo directivo y empleados con los de los compradores”.

Con todo, si no hay acuerdo pronto sobre este punto, KKR, Cinven y Providence se comprometen a mantener el actual en vigor. “En caso de que se produzca la exclusión de negociación de los títulos de MásMóvil, será necesario sustituir la valoración de las acciones (que actualmente se referencia al valor de la mismas en el mercado bursátil) por un equivalente financiero teniendo en cuenta la naturaleza no cotizada de MásMóvil”.

La empresa explicita en el folleto que su objetivo es mantener la plantilla actual de la teleco al menos durante los próximos 12 meses. Incluidos, por supuesto, los actuales directivos.